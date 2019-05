$!Cardi B ataca a la prensa en su nueva canción

“Press, press, press, Cardi don’t need more press” (Prensa, prensa, prensa. Cardi no necesita más prensa”, así se escucha un verso de “PRESS”, la nueva canción de la artista de origen dominicano Cardi B que sale este viernes 31 de mayo.

Lo más llamativo de todo es el corte promocional.

Está ambientado en los años 50 y 60 con cámaras de la época, donde Cardi B se siente “presionada” por los reporteros. En el cover oficial del tema ella sale completamente desnuda mientras es custodiada por guardaespaldas y es ‘atacada’ por un contingente de reporteros.

En otra imagen que ella compartió se puede ver una escena del videoclip jurando sobre una Biblia decir toda la verdad; otra imagen donde le saca el dedo a la gente y otra con las manos amarradas con esposas.

No hay dudas de que la canción y el audiovisual serán muy interesantes.

Lo curioso es que Cardi B ha protagonizado muchos escándalos que han sido documentados por la prensa internacional.