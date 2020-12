$!Cardi B busca “coach” de vida para su hija

El estrés también afecta a los niños. La cantante Cardi B reveló que quiere que su hija se desarrolle de la mejor manera; por lo que ha decidido contratarle a un “coach” personal que la ayude a que tenga una vida equilibrada.

La rapera dice que su hija Kulture ha tenido una vida completamente opuesta a la suya, pues nació siendo ya rica, mientras ella creció con muchas limitaciones económicas.

“Quiero que tenga claro que todo el dinero del mundo no significa que vaya a tener todos los privilegios. Su padre y yo hemos vivido experiencias muy malas con la policía, y eso que somos ricos y famosos. Quiero que sepa que ella no va a ser una excepción. También quiero que sea una persona compasiva, y no quiero que acabe creyendo que las normas no se le aplican como a los demás”, señaló la artista.

A Cardi B y Offset les preocupa que su hija se vea también afectada por la presión mediática, por ser hija de dos artistas famosos y se pueda sentir acosada. Ser hija de quien es no se puede cambiar, por lo que quieren que un profesional la ayude a lidiar con todo lo que conlleva ser hija de famosos y millonarios.