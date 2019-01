Cardi B; confirmada para actuar en Las Vegas

La rapera estadounidense Cardi B tendrá su primera residencia en Las Vegas en la próxima primavera.

Palms Casino Resort anunció la presentación de la cantante neoyorkina como parte de su debut de KAOS, un complejo de estilo club nocturno y club nocturno que se inaugurará en abril.

No solo será la cantante de 26 años la que tenga presentaciones en el nuevo club, sino también el dueto Above y Beyond, G-EAZY, Kaskade y Skrillex se encuentran entre los otros artistas que tendrán residencias exclusivas en el complejo.

KAOS es parte de la renovación de $ 690 millones de Palms que cuenta con tecnología de punta diseñada para mejorar el rendimiento, incluida una cabina de DJ giratoria de 360 grados.

Las entradas para fechas seleccionadas están disponibles, informó Palms Casino Resort pero no dio a conocer los costos.

Las presentaciones en Las Vegas serán una respiro para la rapera neoyorkina que a finales del año pasado anunció su separación de su esposo, el cantante Offset.

Cardi B dijo que mantenía una buena relación con su aún esposo por el bien de su pequeña hija Kulture, que nació en julio pasado.