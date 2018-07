Cardi B decide no acompañar a Bruno Mars en gira, y así reacciona el cantante

SANTO DOMINGO. Muchos celebraron el anuncio de que Bruno Mars y Cardi B compartirían gira el próximo otoño. Sin embargo, luego de que la rapera diera a luz los planes y las prioridades de la artista de origen dominicano cambiaron.

“A partir de hoy, he decidido que no me uniré a Bruno en una gira este otoño”, escribió Cardi B en su cuenta de Instagram. El motivo es comprensible, aún no se ha recuperado del proceso.

“Pensé que después de dar a luz a mi hija, seis semanas serían tiempo suficiente para que me recuperara mental y físicamente. También pensé que podría llevarla conmigo de gira, pero creo que subestimé todo esto de ser mamá”, aseguró en un comunicado que ha compartido en redes.

“No solo, -continúa- no estoy lista físicamente sino que no estoy lista para dejar a mi bebé ya que los médicos me explicaron que no es saludable para ella estar en la carretera. Espero que entiendan que esta decisión ha sido la más difícil de tomar, pero tengo que hacer lo mejor para mí y para mi bebé”, añadía.

Luego de esta explicación, muchos se preguntaron cuál sería la reacción del artista. El cantante como la mayoría entendió las causas de que la artista decidiera no asumir el proyecto.