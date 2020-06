$!Cardi B dice vendría a la República Dominicana desde que pase el coronavirus

Hace unos días la rapera de origen dominicano Cardi B se molestó a tal punto de jurar no venir a República Dominicana ni hablar temas que tengan que ver con el país luego de que ‘malinterpretaran’ su posición sobre la relación dominico-haitiana al pedir unidad, pero su pedido era de paz mas no de unificar la isla, según explicó.

Se recuerda que la publicación que hiciera la rapera de una foto en la que se ve la bandera dominicana y haitiana juntas durante una protesta en los Estados Unidos, causó polémica y muchos la acusaron de anexionista. Pero, ella no se quedó callada ante las acusaciones y en un live en su cuenta de Instagram le dedicó unas palabras en español a aquellos que la enjuiciaron.

“Hicieron una versión de eso y dijeron ‘Cardi quiere unir los dos países’, pero ¿cuándo yo dije eso? Ustedes están locos. Ustedes son estúpidos. Yo puse esa foto porque es un símbolo de paz, porque no es un secreto que los haitianos y los dominicanos no se llevan muy bien y, claro, yo me sé la historia, yo me sé mi historia. Pero eso es un símbolo de paz”, dijo.

En ese momento, la cantante dijo que estar muy dolida por los insultos que ha recibido a raíz de sus comentarios con relación al tema haitiano y las luchas raciales que se están dando en los Estados Unidos tras el asesinato del afroamericano George Floyd.

A pesar de la controversia, Cardi B se siente orgullosa de sus raíces dominicanas. Casi a diario la cantante comparte en sus historias de Instagram videos bailando merengue, bachata o música urbana y comiendo platos criollos.