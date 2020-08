$!Cardi B gastó 100 mil dólares en pruebas de coronavirus para poder grabar su nuevo video

“Sabía que tendría un gran impacto, me imagino por Megan y yo, pero no sabía que iba a ser tan controversial. Nunca me esperé eso, sabes, que los conservadores y republicanos estuvieran hablando de la canción”, dijo. “No pensé que la canción era tan vulgar como ellos dicen que es, ¿sabes? Estoy tan acostumbrada a eso. Soy tan freak que no pensé que sería un gran problema. No creí que la gente pensara que era tan fuera de este mundo”.

A pesar de todo, la cantante dejó claro que no le molestan los comentarios negativos, al contrario, asegura que le alegra de que su trabajo esté en boca de todos porque eso le llena los bolsillos.

“Siguen hablando y los números siguen aumentado. Al final del día, lo que digan, los números hablan por sí solos”, comentó.