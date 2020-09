$!Cardi B le pide el divorcio a Offset luego tres años de matrimonio

El matrimonio entre los raperos Cardi B y Offset parece que llegó a su fin.

Según informó el portal E! News de manera exclusiva, la controversial cantante de origen dominicano solicitó la disolución de su matrimonio con Offset tras tres años de unión.

Otros reportes indican que la ganadora del Grammy al mejor álbum de rap habría solicitado el divorcio en el condado de Fulton, Georgia el 14 de septiembre.

Según documentos judiciales obtenidos por E! News, Cardi y su equipo legal dijeron que el matrimonio está “irremediablemente roto” y “no hay perspectivas de reconciliación”. Ella está pidiendo manutención de la niña con Offset y espera que el divorcio “se resuelva por acuerdo de las partes”.

Los controversiales cantantes son padres de la pequeña Kulture, de dos años de edad. Mientras que Offset es padre de otros tres hijos de anteriores relaciones.

Cardi B y el integrante del trío de hip hop Migos se casaron en secreto en septiembre de 2017, pero no fue hasta diciembre del 2018 que la intérprete de “I like it” de origen dominicano reveló públicamente que la relación había terminado.

Entre altas y bajas, y las disculpas públicas del rapero mediante Twitter al tiempo de admitir que la había engañado, los esposos decidieron volver y trabajar en la relación por el bien de la pequeña Kulture

“Cuando mi esposo y yo nos metimos en nuestros problemas, ya sabes, él hizo trampa y todo eso, y decidí quedarme con él y trabajar junto con él, mucha gente estaba tan enojada conmigo”, compartió Cardi B a la revista Vogue’s en enero de 2020.

Dijo que por perdonar a su marido “muchas mujeres se sintieron decepcionadas de mí”.

Belcalis Almánzar, su nombre de pila, continuó: “Pero es una mierda de la vida real. Si amas a alguien y dejas de estar con él, y estás deprimida y las redes sociales te dicen que no hables con esa persona porque te engañó...“.

Mientras que en otra entrevista Offset confesó que tuvieron que trabajar mucho para llegar a un mejor lugar en su relación.

“Tienes que seguir pasos y cosas diferentes para que podamos crecer”, compartió anteriormente en The Breakfast Club. “Sin embargo, no en la televisión, real detrás de escena, conociéndose, conociendo con quién están y apreciándolos en todos los sentidos. Porque ese único error me hizo apreciarla”.

En estos días en cuarentena la rapera se mantuvo compartiendo videos bailando con Offset y realizando distintas fiestas en su hogar, incluyendo un lujoso cumpleaños. Además de vídeos y fotos demostrándose amor, pero todo indica que llegaron a su fin.