Cardi B se desnuda en imponente videoclip “Press”

La rapera de origen dominicano Cardi B lo volvió a hacer. Con el videoclip “Press” (la canción se estrenó el 31 de mayo) se anotó el gol de codirigir un trabajo audiovisual. En la pieza, Cardi B ilustra prácticamente su situación actual: los problemas con la justicia, además, se desnuda junto a un equipo de bailarinas, quienes realizan una corta pero interesante coreografía, mientras tienen parte de su cuerpo bañado en sangre.

La trama muestra a la artista que, mientras se besa con una mujer y luego aparece un hombre semidesnudo, Cardi B sale en otra escena con una pistola. Luego se escuchan varios tiros y gritos de gente despavorida.

Lo siguiente es Cardi B entrando al juzgado en un lugar repleto de fanáticos apoyándola y un gran contingente de reporteros, de hecho, la canción alude a la presión mediática que recibe, pero el mensaje central puede compararse con su problema legal tras supuestamente verse involucrada en una pelea en un club con dos mujeres stripers porque una de ellas estaba con su esposo, Offset.

Por el hecho, la Fiscalía de Queens la acusa de 14 cargos y este martes ella asistió al juzgado y se declaró inocente.

De vuelta a la trama del video, Cardi B se muestra dura con los jueces y los agentes policiales y pierde la batalla. La rapera queda encarcelada. Se le ve despeinada y triste.

La parte final es más emocionante. Ella termina ahogando a una compañera en su celda.

Emocionada por el resultado, la cantante ganadora del Grammy escribió: “Gracias a @jorafrantzis por hacer que mi historia cobrara vida. Fui tan específica con este vídeo. Quería dirigirlo con alguien que pueda entender mi visión y no diga que NO ES POSIBLE una respuesta. Gracias por tomar buenas instrucciones con mi estilo y confiar en mí en el glamour y trabajando juntos para lograr el mejor look posible. Quería estas cejas blancas, ¡el cabello blanco se ve tan mal! Trabajaron juntos y lograron que todo sucediera como yo quería. Gracias @tanishascott por ayudarme a armar un grupo militante limpio y un coro simple para el video y Yeaaa a disfrutar todos !!! ....... ooo y gracias @oggizery_june por ayudar en la edición!”.

Además, Cardi B comparte crédito con la directora del videoclip Jora Frantzis, el productor Jay Tauzin, el productor ejecutivo es Kareem Johnson y la coproducción es OverScene. “Prensa”, que se estrenó hace casi un mes, actualmente se encuentra en el número 60 de los Hot 100.

Artísticamente este es su mejor trabajo audiovisual.