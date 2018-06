Cardi B y Offset celebran el lujoso ‘Baby Shower’ de su hija

ATLANTA. La rapera de origen dominicano Cardi B y su esposo Offset celebraron su ‘Baby Shower’ nombrado ‘Bardi Shower’ con 85 invitados en una lujosa galería de arte en Atlanta. La pareja se mostró feliz y están contando los días para recibir a su hija.

Migos ‘Offset’ documentó la fiesta en su Story de Instagram, llevando a sus fanáticos dentro del mágico evento para ellos.

Los vídeos de Offset muestran a Cardi B divirtiéndose en la fiesta, bautizada como “Bardi Shower: A Bronx Fairytale”. En diversas publicaciones en las redes sociales aparecen flores rosadas y globos para su bebé que recuerdan el color ideal de las niñas.

La fiesta temática incluyó un aspecto criollo o más bien latino, una “Bardi Baby Bodega”, dándole vistosidad a su herencia del Bronx, además de una sección de libros para niños.

La misma rapera escribió en su Instagram lo feliz que resultó el evento familiar: “BARDI Shower. Gracias a todos por venir. Los aprecio con todo mi corazón y nunca olvidaré ese día❤️No he podido abrir los regalos hoy porque no me he sentido muy bien, pero mañana prometo verlos. Incluso, el mejor regalo de todos fue su presencia”.

Una fuente describió al portal estadounidense E! Entertainment que el evento fue “muy salvaje pero también muy hermoso” y agregó: “Fue un momento especial para Offset y Cardi, y se notaba que había mucho amor entre ellos y en la sala. Ambos están muy entusiasmados con el bebé y están contando los días “.