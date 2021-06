$!Carlos Alfredo: “Hice hasta delivery para poder hacer mi nuevo disco”

“Yo hice hasta de delivery para invertir en esta producción, trabajé para Amazon, para Walmart, en cosas que nunca pensé. Lo hice porque estaba enfocado en hacer este disco, todo el dinerito que entraba lo metía en músicos, y en esto tengo que destacar al extraordinario ingeniero de sonido que es Luis Mansilla, quien asumió el proyecto como para él. Me hizo un trabajo maravilloso”, comentó.

Enseñanza de la vida

El cierre de la industria del espectáculo por la pandemia lo retó. Los cinco años que pasó enseñando actuación, canto en Nueva York, siempre les decía a los estudiantes que no temieran al involucrarse en cualquier otra actividad que no fuera afín a sus talentos.

“Les decía que no temieran que sus habilidades financiaran sus talentos... Dios mío, lo puse en práctica para mí. Me fajé, produje dinero no solo para mi sustento, sino para hacer este disco y apostar al merengue”, indicó.