Carlos Valera: “Grito Mudo es un abanico, son todos los caminos que soy yo; es mi mejor disco”

Actor, poeta; un cantautor de sólido prestigio en el mundo gracias a su creatividad. Nos referimos al destacado artista cubano Carlos Varela, quien se encuentra en el país promocionando su más reciente trabajo discográfico “El Grito Mudo”, un álbum en el que de alguna manera muestra su visión del mundo.

El autor de títulos como “Muros y puertas” y “Una palabra”, esta última una de las canciones que más versiones en el mundo tiene, luego ser utilizada en la película Man on Fire, protagonizada por Denzel Washington, Christopher Walken y Marc Anthony, reveló en visita a DL que se siente muy complacido de visitar el país, tierra a la que le agradece bastante porque fue uno de los países que más lo apoyó en sus inicios.

—Cómo describe El Grito Mudo?

Es mi noveno disco de estudio, una producción discográfica en el que estuve trabajando durante dos años junto a mi ingeniero y coproductor Adolfo Martínez. Yo lo que estudié fue teatro, no música. Es un disco muy teatral, muy cinematográfico como un viaje que dura 57 minutos. Las canciones tienen una dramaturgia, no se trata de un puñado de canciones. Aquí tenemos coherencia desde el primer tema que se llama “Why not”, que es un canto a los tiempos que estamos viviendo y que reza por el cambio, con un coro que dice ‘por otros dioses, otras cruces, otras voces, otras luces, Why not’. El segundo tema está conectado con la realidad y el destino de los cubanos y se llama “El bostezo de la espera”. El tercero “El Grito Mudo” que da título al disco canción se inspirada en la historia real de Lucía, una chica de 13 de años que dibujó en su diario cómo se iba a quitar la vida al día siguiente. Habla del suicidio provocado por el acoso escolar y con el ciberbullying en las redes sociales que está sucediendo en muchas partes del mundo, incluso en Cuba, y los padres siempre se quedan con el asombro del no entendí que estaba pasando en esa habitación...no entendí cual era el lamento y porque se lo tragaba todo. Es una canción como todos los temas que tienen distinta lectura e interpretaciones. Hay una canción central que se llama “Emigrantes”, un título fundamental. Siempre le he cantado a los amigos cubanos que he perdido en el mar, en el estrecho de la Florida, pero esta vez va mucho más allá porque se refiere a un tema global. La herida del emigrante nos afecta a todos... Hay mucha gente a las que les gustan las baladas, a otros las acústicas, el pop rock. Este disco es un abanico, son todos los caminos que soy y creo que es mi mejor disco, que tiene algunos guiños a “Como los peces”, musicalmente me ocupé de tocar todas las guitarras, algo que, según los que lo han escuchado, es un disco con una temática universal.

—Esta es una época de rapidez. ¿Dos años para hacer este disco fue mucho tiempo?

Me tomé todo este tiempo porque cuido mucho mis discos, lo hago como si fueran mis hijos. Es una obra y escoger las que se complementan una con otras le da un color y sentido de viaje cinematográfico. Es casi como hacer un filme o una novela. Es lo que tardé también por los compromisos en Cuba y en el exterior, pero no me arrepiento porque te da tiempo a mirar las canciones desde afuera. Y la verdad que estoy asombrado con las valoraciones que desde el 8 de noviembre estoy recibiendo luego de su publicación. He recibido muy buenos comentarios, siento que se ha despertado un pensamiento para analizar y eso es bueno.

—¿Cuál es su relación con República Dominicana?

Quiero mucho esta tierra. Yo he estado doscientas veces en este país, pero especialmente cuando hicimos el concierto “Como los peces”, un disco grabado en 1994 gracias a Joaquín Sabina. A partir del 1995, después de Cuba y España, fue en la República Dominicana en el año 2000. Recuerdo que me daba vergüenza salir a las calles por los carteles que me encontraba en los lugares que visitaba y la reacción del público con “Grafitis de amor”. Desde entonces tengo ese sentimiento aquí, por eso quise venir a promover mi disco aquí, algo que agradezco a Alfonso Quiñones que me motivó para hablar de este disco que espero presentar el próximo año aquí. Ojalá y que pueda calar en los dominicanos.

Usted celebra el 25 aniversario de “Como los peces”, un álbum emblemático de su carrera. ¿Cuándo revisa su huella con ese disco, qué ve?

Fue un disco que escribí y grabé a la luz de una vela. Eran los años más difíciles del período especial. Se nota en las canciones el grito. Uno escribe discos y canciones que nunca sabe realmente su tiempo de vida. Hay temas que nacen un día y sobreviven, otras vuelven a renacer. Y como me dijo Joan Manuel Serrat una vez, hay otras que hay que sacar a pasear, vestirla para darle oxígenos y que cobren nueva vida. Luego de eso hice cuatro discos más... Hay discos que nacen en determinada época que forman parte de los recuerdos de varias generaciones de cubanos.

— Qué nos puede comentar de la trascendencia de la canción “Una palabra”

De esa canción lo que recuerdo es como si me la hubieran dictado y es un fenómeno que existe porque me lo han revelado compositores como Joaquín Sabina, Fito Páez, Charlie García o Joan Manuel Serrat. Yo estaba grabando el disco “Nube” y esa canción no existía, estaba en una fiesta, sentí una conexión que me llevó a un cuarto y allí encontré un piano. No sé tocarlo, comencé a buscar la armonía y al día siguiente en la grabación del tema “Muros y puertas” se produjo un problema con las máquinas y comencé a cantar, eso fue en año 2000. Luego fue a Cuba el cineasta Alejandro González Iñarritu que viajaba a Los Ángeles con su película “Amores Perros” y se llevó el disco. Usó “Una palabra” en un corto y alguien la escucha para colocarla en la película del director Tony Scott “Hombre en Llamas”, y a partir de ahí se convirtió en la canción más versionada. Algo increíble que se ha convertido en mi tarjeta de presentación. Le doy gracias a Dios, a todos los Santos y a mi santa madre por haber escrito esa canción.

— Hace pocos días, durante la conmemoración del 500 aniversario de la Habana, su canción “Habáname” fue censurada por los organizadores. ¿Se molestó?

— Mucho...eso está ahora mismo en candela como decimos en Cuba. Son miles de gente opinando y lo más triste de esto es que nadie te da la cara. Nadie me ha dado una respuesta. Yo puedo entender que puedan usar un fragmento de la canción, pero el que utilizaron lo tergiversaron totalmente. Fue una especie de juego de fichas... también obviaron el texto más importante de esa canción. Es un tema escrito por habanero que soy yo. Escrita desde el dolor de vivir a diario con los derrumbes... es una canción de amor a La Habana. Quitarle toda esa parte y dejarle ciertos versos es una manipulación. Duele, porque además nadie ha dado la cara para que explique a quién se le ocurrió eso. Hay mucha gente indignada con eso y se ha creado un gran rechazo. Es triste que todavía siga sucediendo eso en mi país.

—La fama no le ha mareado. ¿Cómo lo lleva?

Nunca, para nada. Hay que tener los pies bien puestos en la tierra. Si pierdes esa conexión con tu gente, si pierdes la conexión con lo te hicieron a ti, entonces literalmente te vas del aire y empiezas a creer cosas. Ya ni escribes igual...eso no está en mi ADN.

—¿Cómo ve el mundo?

El mundo es un caos. Está pasando algo histórico, se está desplazando. En Europa el tema de los inmigrantes ha desatado odio, xenofobia. En vez de abrir puertas se cierran las fronteras, pero en medio de eso todavía existe el oficio de la canción, de la poesía, de la música. Eso es una bendición porque siempre he defendido que una canción no puede tumbar el muro de una frontera, pero sí puede tocar el corazón de un hombre que al final es quien provoca los cambios, la guerra, la xenofobia.

—Usted es una persona que ha tenido grandes junto momentos con artistas de la talla de Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Pablo Milanés. ¿Existe la posibilidad de algunas colaboraciones nuevas?

Este año hice dos conciertos en Cuba junto a Pablo Milanés a guitarra. Un concierto que queremos traer a la República Dominicana. En el caso de Sabina y Serrat están de gira, pero vamos a coincidir en un concierto. De ahí siempre salen muchas cosas entre nosotros.