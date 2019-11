Carnavaleros revelan que Cultura no haría Desfile Nacional de Carnaval

Para esta fecha ya Fedoca debería estar involucrada en lo que tiene que ver con los preparativos del desfile, sin embargo, y a pesar de que han enviado comunicaciones al Ministerio de Cultura, aun no reciben una información oficial de si en marzo próximo habrá desfile nacional.

“La situación que se ha presentado es bastante crítica con relación al carnaval que ya se inició este año. De hecho, las comparsas y las asociaciones de carnaval, pertenecientes a la Federación Dominicana de Carnaval, no participaron en el Desfile Nacional de este 2019. Ahí se originó una diferencia con la gestión del Ministerio de Cultura por el tema de las dietas y la relación de trabajo conjunto. Se realizó el carnaval con comparsas del Distrito Nacional y algunas del interior. Ahí comenzó el distanciamiento, no hay contacto ni a través del Viceministerio, ni del propio Ministro de Cultura”, reflexionó.

La situación provocó tensión en la Federación Dominicana de Carnaval (Fedoca) y a partir de ahí las relaciones no andan bien. Y todo parece seguir así, según lo declarado a DL por el gestor cultural y presidente de la Fundación Cultural Cofradía, Roldán Mármol, y Eddy Matos, presidente del Clúster Dominicano de Carnaval y consultor jurídico de Fedoca, quienes denunciaron que han recibido la noticia de manera extraoficial de que el Desfile Nacional de Carnaval no estaría en los planes del Ministerio de Cultura para el próximo año.

En Santiago informaron que no va

“Los datos que manejamos es que el Ministerio de Cultura no lo va a organizar, datos que fueron confirmados por las asociaciones de carnaval de Santiago que sostuvieron una reunión con el coordinador regional de Cultura y este comunicó que no habrá Desfile Nacional de Carnaval por parte de esa institución. Hemos solicitado la información sin tener respuesta alguna, sin embargo, sigue pasando el tiempo y por eso estamos dando una alerta porque el tiempo está pasando. Eso es una falta de valoración y con eso se le ha faltado el respeto a los carnavaleros que durante años han trabajado para hacer un evento con la calidad que ha adquirido. Es bueno que se entienda que el carnaval no es propiedad del Ministerio de Cultura, sino de la sociedad dominicana”, comentó Roldán.

Fue en el año 2000, con la promulgación de la legislación que creó al Ministerio de Cultura, cuando el Desfile Nacional de Carnaval comenzó a ser organizado por la institución estatal.

“El Desfile Nacional, único en el mundo en el que se conjugan todas las clases sociales, comenzó en 1983 gracias a la iniciativa de Dagoberto Tejeda y la doctora Milagros Ortiz Bosch. A partir de ese momento el carnaval ha evolucionado y se ha posicionado. Hoy el carnaval tiene decreto mediante el cual se establece la organización del desfile en el que convergen, además del Ministerio de Cultura, la Alcaldía del Distrito Nacional, el Ministerio de Turismo”, comentó Eddy Matos, presidente del Clúster Dominicano de Carnaval.

Matos confirmó que se enteraron de que Cultura se habría acercado al Ayuntamiento del Distrito Nacional para que asuma la organización del montaje del desfile, pero recordó que ellos tienen uno. “Si nosotros queremos incrementar la presencia de turistas internacionales no se entiende como se quiere descontinuar una actividad que es un atractivo para el visitante”.

Reporteros de DL solicitaron una reacción por parte del Ministerio de Cultura, pero se informó que su titular se encuentra fuera del país.