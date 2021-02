$!Caso Bugatti: El Alfa 'orina' sobre su Bugatti en nuevo tema

Hace unos días las redes sociales estaban tranquilas en torno al tema del costoso vehículo Bugatti Chiron de color rojo que supera los 2.4 millones de euros que urbano criollo El Alfa presumió.

El Alfa trajo de nuevo el tema a colación al lanzar la canción "Caso Bugatti" en la que presume que sí se compró el auto y hasta da a entender en el videoclip que se 'orina' sobre él.

"(Sic) MIENTRAS YO ESTÉ VIVO LA REPÚBLICA DOMINICANA ESTARÁ TOP A NIVEL MUNDIAL El límite no existe, trabaja fuerte, ten fe’ en Dios y triunfarás!! Dios te bendiga a ti y a tu familia ♥️♥️♥️", escribió el dembowsero.

En el "Caso Bugatti", entrenado este viernes en su canal de YouTube y que va rumbo al medio millón de vistas, el exponente de "Mera woo" le tira al locutor boricua Molusco, menciona a su madre, y lo invita a llamar al dealer para confirmar si compró el Bugatti o no.

Asimismo, se burla de las críticas y de que no podía con tal adquisición alegando en un verso lo siguiente: "Más de 10 tarjetas pa' gastar, no me compare con fulano de tal... El que dude que tengo un Bugatti que llame pa'l dealer... todo cash (dinero), no pago intereses".

Desde el pasado 25 de enero el criollo no había colgado una fotografía en su cuenta de Instagram de 7.5 millones de seguidores.

En concreto, el propio artista no se ha hecho eco de su doble presentación la noche de este jueves en Premio Lo Nuestro 2021 actuando con el cantante colombiano Camilo y con el dúo urbano boricua Zion y Lennox.

En cambio, está promocionando su nuevo tema.

En el videoclip grabado en Miami sale el urbano puertorriqueño Farruko, quien días atrás lo defendió de la controversia y esta vez lo felicitó por su logro.

"Con nosotros no... Dile brother @elalfaeljefe que nos gusta la subestimaera y la mediera e fuerza ✌ los Bugatti son caros pero más cara es la humillación y también tenemos pa comprarla!! Aguántate esa ahí a quien le pueda interesar", escribió Farruko en su cuenta de Instagram.

¿Esto desataría una guerra entre Farruko y El Alfa vs Ozuna y Anuel?

Mientras tanto, el locutor y actor Jorge Pabón "Molusco" ha felicitado al artista urbano y a la vez ha recordado que es el tercer Bugatti en el género urbano luego del de Bad Bunny y Anuel AA.

Se recuerda que a finales de enero el tema de conversación era que si lo compró o no, sumado a la llamada del locutor boricua Molusco al concesionario de la Bugatti en Miami y le confirmaron que aún el dominicano no había adquirido el carro y por último las disculpas del intérprete de "Banda de camión" hacia Ozuna y Anuel por la polémica sobre la fotografía en el carro justo en el lanzamiento del álbum en conjunto "Los dioses".