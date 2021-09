$!Cecilia García se estrena con su primer concierto

Antes de subir a escena

El teatro es otra de sus pasiones. La artista comenta que viene con nuevos proyectos, aunque puntualizó que le gustaría volver a encarnar a la artista norteamericana Judy Garland (1922-1969) en las tablas, dadas las buenas críticas que recibió su pieza “Al final del arcoíris”, del 2017.

“Para el próximo año vienen otras cosas. No quiero adelantar todavía nada porque quiero darle mejor forma, pero sí, uno dice que no va a hacer más nada, pero termina haciéndolo”, reflexiona sonriente.

También estará en la pantalla grande ya que comenzará a rodar una película como protagonista.

Son sobradas sus cualidades como actriz, pero solo ha realizado una película: “Biodegradable” (2013), y la razón, según explicó, es que le coincidía con obras de teatro y viajes.

Ante la pregunta de si lo ha hecho todo en el arte, respondió: “Yo he hecho muchísimas cosas. No es que lo haya hecho todo, sino que con lo que he hecho me siento satisfecha. Siempre hay cosas nuevas. La gente inventa y se reinventa. Tengo 50 años en el arte y ahora es que voy a hacer mi primer concierto, que me faltaba”. La cita es esta noche para disfrutar de las interpretaciones de Cecilia García.