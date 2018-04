Cerveza Presidente ya tiene el line up oficial de Barbarella 2018

SANTO DOMINGO.- Se acabó la espera para los amantes de la música electrónica y los que no se pierden cada año el espectáculo Barbarella, el evento de música electrónica más grande del Caribe. Barbarella 2018 se realizará en el Estadio Olímpico, el próximo miércoles 30 de mayo. Cervecería Nacional Dominicana (CND) a través de su marca Presidente, anunciaron ayer el despliegue musical mediante Facebook live con una mezcla de los dj’s más importantes del mundo: Afrojack, Axwell & Ingrosso, Zedd, Galantis, Tchami x Malaa No Redemption, The Chainsmokers y Showtek, junto a los locales Massive House, Kent Dow, Joseant Hidalgo, Mute Cake y Omar Andino. La compañía indicó que “debido al gran crecimiento y posicionamiento que ya ha alcanzado el evento, este se llevará a cabo en el estadio más importante de la República Dominicana”. CND también anunció que iniciaron las pre-ventas con un 25% de descuento hasta el 01 de mayo en special guest, terreno y terreno Vip.

Afrojack

Nick van de Wall, más conocido como Afrojack, es un DJ y productor neerlandés de EDM (Electronic Dance Music). Actualmente ocupa el puesto nº8 en la encuesta realizada en 2017 por DJMag, ascendiendo 2 puestos con respecto al año anterior, quitándole el puesto a Steve Aoki. Sus mayores éxitos son “The Spark” (feat. Spree Wilson) (2013), “Hey Mama” (feat. Nicki Minaj, Bebe Rexha & Afrojack) (2015) y “SummerThing” (feat. Mike Taylor) (2015), entre otros.

Axwell & Ingrosso

El dúo sueco Axwell Λ Ingrosso formado por Axwell y Sebastian Ingrosso, son producto junto a Steve Angello del famoso grupo Swedish House Mafia. Hicieron su debut como dúo en 2014 y desde ahí los éxitos tampoco han parado. Sus temas más sonados son “Something New’ (con Salem Al Fakir), «More Than You Know» (con Kristoffer Fogelmark), «Dawn», «How Do You Feel Right Now» y «Dreamer» (con Trevor Guthrie ), estos últimos del 2017.

ZEDD

Anton Zaslavski, el joven ruso Zedd (1989) ha hecho sus canciones mundiales y tiene en su haber un premio Grammy. Su sonido tiene influencias del house progresivo, complextro y el dubstep. Ocupa el puesto número 29 en la encuesta realizada en 2017 por la revista DJ Magazine. Fue productor de los álbumes “Beauty and a Beat” de Justin Bieber (2012), “Donatella” de Lady Gaga (2013) y “Break Free” de Ariana Grande (2014). Sus temas más reproducidos son “Adrenaline” (x. Grey) (2016), “Stay” (with Alessia Cara) (2017), “Get Low” (with Liam Payne) (2017) y “The Middle” (with Maren Morris & Grey) (2018).

Galantis

Otro dúo llega a Barbarella 2018. Se trata de Galantis, los productores de música electrónica conformado por Christian “Bloodshy” Karlsson y Linus Eklöw más conocido por su alias Style of Eye. Actualmente ocupan el número 66 en la encuesta de los 100 mejores DJ’s del mundo realizada por la revista DJmag. Son mayormente conocidos por los sencillos “Runaway” (U & I) y “No Money”.

Tchami x Malaa No Redemption

Con un estilo bastante inusual, el oscuro y callejero house de Malaa y los luminosos y alegres beats de Tchami se mezclan con facilidad para dar como resultado una experiencia musical formidable. El dúo de franceses llegará al Estadio Olímpico 2018 con sus éxitos “Prophecy”, “Summer 99” y la reciente canción “The Sermon”, ya considerada un clásico de la música electrónica.

The Chainsmokers

The Chainsmokers es un dúo de disc jockeys y productores originarios de Nueva York, Estados Unidos, integrado por Andrew Taggart y Alex Pall. Se formaron en 2012 y ganaron reconocimiento internacional dos años después con su sencillo «Selfie», que entró al top 20 de los mayores éxitos semanales en países como Australia, Canadá y el Reino Unido. Pero en 2015, el éxito con su tema «Roses» se convirtió en su primer top 10 en el Billboard Hot 100 al alcanzar la sexta posición del listado. Siguieron con «Don’t Let Me Down», que ingresó a los cinco primeros en Australia, Canadá, los Estados Unidos, Nueva Zelanda, el Reino Unido y Suecia. En 2016, el dúo anotó su mayor éxito a la fecha con una canción llamada «Closer», colaboración junto a Halsey que lideró los principales conteos de los países anteriormente nombrados. En los Premios Grammy de 2017, el dúo recibió el galardón de mejor grabación dance gracias a «Don’t Let Me Down», además de tener otras dos nominaciones.

Showtek