“Chamaquita”, la mirada social de Carasaf Sánchez

“Chamaquita ”, es la canción de corte social que ha estrenado el actor y e intérprete Carasaf Sánchez, en la que a ritmo de música urbana hace una crítica a la sociedad y hace un llamado de alerta a la juventud, en especial a las adolescentes.

“Pobre chamaquita; po’l ta’ de malo corita; un motorita te llenó la barriguita; Chamaquita, tan bonita y tan chiquita; a los 13 ya eres una mujercita; culpa de tus padres; te malcrían po’l se’l bonita; te aplaudían cuando meneabas la nalguita; quemaste muy pronto la etapa de ser niñita; a tus 20 ya serás una doñita”, son alguna de las estrofas de la composición.

Al referirse a la motivación que lo llevaron plasmar su preocupación, reseñó que le preocupa el comportamiento de las jóvenes en los barrios.

“Estoy rodeado de chamaquitas. El barrio me ha entristecido con la gran cantidad de niñas que se han ido degradando. Una responsabilidad de la familia que se ve afectada por la degradación de la sociedad”, comentó Carasaf

Consideró que le gustaría continuar por esa línea social, pero para poder mantenerse en esa línea requiere del apoyo del público. “Estoy amenazando a mis seguidores para que me apoyen porque de lo contrario me verán haciendo otro tipo de música. Yo quiero vivir de llevar mensajes positivos, si estos me permiten vivir”, comentó a Diario Libre.

En su canal de YouTube, la canción ha recibido comentarios positivos de sus seguidores, así como en su perfil de Facebook en donde lleva más de un millón y medio de reproducciones. “ Estas clases de videos es que hay que fomentar, pero claro prefieren compartir el desacato escolar y esas barbaridades. Continúa así broth, que tú tienes tú público y aumentando”, comentó Moisés Torres.

Desde España también le escribió Simón Montero. “Fuerte mensaje hermano, esperando y tenga gran impacto en la juventud que hoy en día no tiene un norte claro, y solo piensa en calle. Saludos desde España”.

Las letras de la canción “Chamaquita” de Carasaf Sánchez

Pobre chamaquita

Po’l ta’ de malo corita

Un motorita te llenó la barriguita

Chamaquita

Tan bonita y tan chiquita

A los 13 ya eres una mujercita

Culpa de tus padres

Te malcrían po’l se’l bonita

Te aplaudían cuando meneabas la nalguita

Quemaste muy pronto

La etapa de ser niñita

A tus 20 ya serás una doñita

Si un Chamaquito sano la intentaba enamora’

Ella no quería palomo ella quería al ma ratatá

Requisitos pa’ tu poderle llegar

Debe tene una motora y saberla calibrar

La criaron pobre de mentalidad

Que se encuentre un hombre rico

Pa’ su futuro arreglá

Su autoestima es una asquerosidad

Y ya nadie le hace coro porque anda to’ eplotá

Pobre chamaquita

Pobre chamaquita

Pobre chamaquita

Eeeeeee oooooooo

Pobre chamaquita

Ya pariste a una niñita

Ahora te quedan estrías y barriguita

Te soltán en banda toditas tus amiguitas

Es que ya no tienes nada de bonita

Pobre chamaquita

Metieron preso al motorita

Polque descubrieron que era calterita

Por las depresiones has pensado suicidarte

Pero quieres ver crecer a tu niñita

Bienvenida, esta es la vida real

Tú y tu niña son dos bocas

Que debes alimentar

A esa beba tú la tienes que cuidar

En el barrio hay muchos

Locos que la pueden lastimar

Ahora tú tienes que ser mamá y papá

A una edad en la que solo tu tenías que estudiar

Ese el precio que se tiene que pagar

Cuando tomas mal camino por ta’ de desacatá

Pobre chamaquita

Pobre chamaquita

Pobre chamaquita

Eeeeeee oooooooo

Pobre chamaquita

Prendiste tantas velitas

Que por fin ya te soltán al motorita

No tiene ni tres meses

Que llegó a tu casita

Y ya te ha dado más de 5 golpizas

Pobre chamaquita

Pudiste ser enfermera

Profesora o tal vez una dentista

Tienes unos meses que

No te llega el periodo

Y te está creciendo otra barriguita

Pobre chamaquita

Pobre chamaquita

Pobre chamaquita

Eeeeeee oooooooo

Pobre chamaquita

Pobre chamaquita

Pobre chamaquita

Eeeeeee oooooooo

Chamaquitaaaaaa

Chamaquitaaaaaa

Chamaquitaaaaaa

Chamaquitaaaaaa

Mi primera canción en serio, un aporte para mi sociedad, vengo con música

