$!Charly García, legendario roquero argentino, festeja al piano su cumpleaños 70

El legendario roquero argentino Charly García festejó este sábado su cumpleaños 70 sentado al piano y cantando sus más célebres clásicos, en una jornada de conciertos y homenajes en Buenos Aires, la ciudad que lo venera.

El artista entró en escena en el Centro Cultural Kirchner (CCK), cuando ya habían pasado varias horas de shows en los que músicos clásicos y jazzeros fueron recreando las canciones del largo historial del hombre del bigote bicolor y de oído absoluto.

“Qué lo cumplas feliz” coreó el auditorio colmado de personas que días atrás, habían hecho varias horas de fila para obtener una entrada gratuita y esperaban ver a su ídolo, aunque su presencia no estaba confirmada.

Vestido con un traje blanco y en el brazo una cinta con su lema Say No More (SNM), y un sombrero en la cabeza, García cantó con su voz cascada sus hits “Cerca de la Revolución”, “Promesas sobre el bidet”, “Raros peinados nuevos” y “Demoliendo hoteles”.

Apoyado por su banda habitual, además de las cantantes Rosa Ortega e Hilda Lizarazu, y el roquero Fito Páez, García, que tiene dificultad para movilizarse, no se movió del piano durante su corto pero emotivo set, que cerró con “Canción para mi muerte”, un tema que escribió antes de cumplir los 20 años y que grabó en ‘Vida’, su primer disco con el dúo Sui Generis.

Fito Paéz siguió luego cantando todas las canciones de Charly la noche del sábado en otro concierto de celebración en el teatro Colón, la mayor sala lírica de Buenos Aires, acompañado por su orquesta estable.

Tatuajes y remeras

“Soy muy fanática de Charly. Hoy, es difícil tener una entrada, así que estoy acá afuera, esperando, acompañando. Charly cumple 70 pero cumple en la vida de todos, la vida entera”, dijo a la AFP Gaby Sivek en las afueras del CCK, donde estuvo presente pese a que no consiguió su boleto para entrar.

Esta fanática exhibe un tatuaje en su dedo anular - “el del matrimonio”, explica- donde se lee la palabra “Seru”, por Seru Giran, la emblemática banda que tuvo García después de La Máquina de hacer Pájaros y antes de su prolífica etapa solista que arrancó en 1983 y nunca terminó.

“Charly es todo”, aseguró Emiliano Seminielo, quien lleva una remera con la tapa del disco “La Grasa de las Capitales” impresa y se alegra de este homenaje se haga “en vida” del artista.

La banda sonora de la vida

La celebración del cumpleaños 70 de este roquero de alma, tan rebelde y provocador como lúcido, tuvo su réplica en las redes que se llenaron de recuerdos de fanáticos evocando momentos de sus vidas relacionados con Charly García.

Este hombre alguna vez hasta desafió la gravedad al zambullirse en una piscina desde el noveno piso de un hotel en Mendoza (oeste). Corría el año 2000, época de drogas y excesos del músico. En un bar en la madrugada tras dar un concierto, hubo una pelea con una mujer que le arrojó un vaso a la cara y luego lo denunció. El policía que lo fue a buscar al hotel para detenerlo le dijo que eran todos iguales ante la ley. “¿Iguales?. Hacé esto”, le respondió y se arrojó, según recordó años después.

“Sus canciones forman parte de nuestras vidas y acompañaron con su sensibilidad genial los últimos 50 años de la historia Argentina. Gracias Charly! Felices 70 años”, tuiteó la vicepresidenta Cristina Kirchner, que acompañó con un video de ella muy joven cantando “Rasguña las piedras”, uno de los clásicos del artista.

Rodolfo Luna, un diseñador gráfico coetáneo de Charly García, recordó en Facebook el “placer” de haber visto al roquero “tocar en vivo en pequeños bares, teatros, estadios. En dictadura y en democracia”.

“Supo ponerle poesía, belleza, rock, a un amor, una tristeza, una amistad, un momento. Supo nombrar el dolor, el silencio, el deseo”, añadió.

Saludos

A las celebraciones se sumaron con sus saludos grabados decenas de artistas internacionales, entre ellos el brasileño Caetano Veloso, los cubanos Silvio Rodríguez y Omara Portuondo, el español Joan Manuel Serrat, los uruguayos Jorge Drexler y Hugo Fattoruso, el colombiano Carlos Vives, el brasileño Herbert Vianna y el panameño Rubén Blades.

El video con los saludos, proyectado en el CCK, fue producido por la cancillería argentina.

“¡Felices 70, querido @charlygarcia! Celebro tu vida, tu música y tu amistad!”, tuiteó el uruguayo Rubén Rada.