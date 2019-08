Charytín Goico, lista para subir a escena con “Viuda.Com Tour”

Nueva etapa

Charytín se confesó. Narró que tras la muerte de su esposo pensó que su carrera acabaría porque era tanta la tristeza que no se encontraba con ganas de entrar en ningún proyecto. “Tres años atrás yo no me imaginaba haciendo esto. Yo no pensé que podía levantarme de nuevo. Siento que estoy renaciendo. Ahora puedo hacer lo que sea”, expresó la destacada artista dominicana casi llorando.

Con la ayuda de su familia logró salir del duelo. Charytín dijo a DL que fuera de los escenarios se relaja en el gimnasio, leyendo; le gusta ir al campo, ir a la playa y el río, pero sobre todo, estar con su familia. De hecho, la artista tiene varios meses en República Dominicana.

La también actriz estuvo en el cine con “Mi suegra y yo”. Aunque ha hecho de todo, siempre hay algo nuevo y es hacer una película dramática. Charytín duró varias semanas en Las Terrenas donde grabó una película dramática compartiendo créditos con Nashla Bogaert.

“Charytín es una protagonista del mundo. Tiene una preparación envidiable. Lo que hemos preparado es digno de verse. Tenemos cinco meses trabajando ese proyecto”, dijo el productor Néstor Caro.

Para Guillermo Cordero es un sueño hecho realidad montar este espectáculo para la “Rubia de América”.

“La admiro. A veces, cuando me siento cansado recuerdo, ‘si Chary puede, yo puedo. Tiene la capacidad de hacer 100 cosas a la vez”, valoró Cordero.

El espectáculo de Stand up Comedy tiene varias sorpresas, pero de las personalidades confirmadas están los humoristas Cuquín Victoria y Felipe Polanco (Boruga), además del creador de trajes típicos Víctor Erarte.

Charytín fue la madrina del Desfile Dominicano de Nueva York”, y afirmó sentirse completamente feliz de la ovación del público el pasado domingo.

“La verdad es que no quiero que esto termine porque no quiero irme”, dijo entre risas.

Tampoco descarta hacer televisión y valoró el trabajo y el empeño en la televisión local.

“VIUDA.COM TOUR” está previsto llevarse a Puerto Rico y Estados Unidos, confirmaron los organizadores.