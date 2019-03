Chayanne viene en mayo al Palacio de los Deportes

Canceló concierto en México

A través de un comunicado en sus redes sociales, el cantante informó que la presentación que estaba programada para el 27 de marzo en el Foro Tecate en Culiacán, en México, se pospuso para el 23 de octubre en el mismo lugar.

No especificaron cual problema de salud lo obligó a no presentarse esa noche.

En sus redes, Chayanne escribió que se sentía apenado por no poder cumplir. “Me siento muy triste por no poder cumplir con los shows que me faltaban en México, pero les prometo que regreso!!! México está siempre en mi corazón. Gracias por entenderme”, dijo el astro de 50 años que empezó su carrera a la edad de 8 años.