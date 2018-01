Cheo Zorrilla: “Hay letras buenas, pero hay otras muy infelices...”

El artista tenía más de quince años que no grababa un disco. Aclaró sin embargo que se mantiene escribiendo canciones sin darlas a conocer. “No estoy dedicado a tiempo completo a las actividades artísticas porque tengo otras ocupaciones, sin embargo, ahora ha llegado el momento de sacar un disco que no tiene el propósito de sacarle beneficio económico al proyecto, sino de promover la paz, los buenos valores y el mensajes de Jesús”, reseñó.

“Son temas como Mi amado cirineo . He estado muy activo en mi iglesia católica y he escrito temas suficientes, como para dos discos, uno de ellos lo grabaré yo y el otro mi amigo Danny Rivera”, explicó Zorrilla.

Un color diferente

De su trayectoria

Agradecido

Su trabajó como compositor abrió las puertas en el extranjero. El pasado año fue reconocido por el Salón de la Fama de los Compositores Latinoamericanos. Junto a él fueron homenajeados los compositores, Juan Gabriel, Roberto Carlos, Manuel Alejandro, Drako Rosa, Alejandro Jaén, José Feliciano, Claudia Brant, Miguel Luna y Los Temerarios.

“Para mí ese galardón es uno de los acontecimientos más importantes que me ha pasado porque es un reconocimiento internacional, de gente que me conoció por mis canciones. Cuando inauguraron el Salón de los Compositores yo salí nominado junto a Armando Manzanero, Alberto Cortez, Joan Manuel Serrat, Rafael Pérez Botija, Julio Iglesias... Yo salí ahí en 2012 con la crema de Iberoamérica. Pensé que no me iba a nominar en mucho tiempo, pero me llamaron. Eso un hermoso acto celebrado en Miami”, concluyó.