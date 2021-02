Chimbala sobre muerte de urbano Kitah: "Hay que valorar siempre a los amigos"

El cantante urbano Chimbala lloró la partida de su amigo y colega, el exponente Rafy Vladimir Cabrera Cordero, conocido como Kitah, de 31 años, quien perdió la vida en la mañana de hoy al estrellarse contra un muro y luego con un árbol, en la autopista 6 de Noviembre, en San Cristóbal.

Kitah, quien aparentemente conducía bajo los efectos del alcohol alta velocidad, se trasladaba en un McLaren blanco, un vehículo que le compró a Chimbala por 12 millones de pesos, según su padre, quien se presentó al lugar del accidente, en la comunidad de Doña Ana, en la citada provincia.

"Solo digo Dios mío, me llamaste anoche y no lo escuché manito. Dios Dios Dios Dios Dios Dios que duro waooo que duro @kitah. (Me dijiste) Chimbala vamos a rompe' con "Pamela" y yo (te dije) Kita, deja que siga corriendo que ya se mando a los países ", escribió el pequeñito en una serie de fotografías y videos junto a él.

El joven había colaborado con otros artistas y recién sacó el tema "Pamela", el que entendía iba a calar en el gusto popular.

En un video llorando, Chimbala expresó que hay que valorar siempre a los amigos y familiares, asimismo, dijo que Kitah salió en muchos de sus videos musicales y estaba con el artista urbano la mayor parte del tiempo.

"¿Cuál será mi propósito en la vida?" fue el mensaje que posteó el intérprete horas antes de fallecer en un aparatoso accidente en la autopista 6 de Noviembre próximo a la provincia San Cristóbal.

Dentro de los exponentes que lamentaron su muerte fueron Bulova, Liro Shaq y Rochy RD, este ultimo, quien hace más de un año sobrevivió a un accidente de transito cuando se trasladaba de Santiago a la capital.