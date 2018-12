Christina Aguilera actuará en la fiesta de Nochevieja de Times Square

La cantante Christina Aguilera actuará en directo para el millón de personas que se reúnan esta Nochevieja en la emblemática plaza de Times Square, minutos antes del tradicional descenso de la esfera de cristal con el que Nueva York celebra el Año Nuevo.

Dick Clark, la empresa organizadora del evento, y el canal ABC, que lo televisa, informaron en un comunicado conjunto que precederán a Aguilera en el escenario las bandas Bastille, Dan + Shay y New Kids On The Block, mientras que Post Malone actuará justo después de la medianoche.

“Tenemos un increíble cartel para Times Square y estamos encantados de recibir de nuevo a Christina como cabeza de cartel por primera vez desde 2007”, expresó Mark Bracco, el productor ejecutivo de la organizadora del espectáculo, presentado por el periodista Ryan Seacrest.

Seacrest ha conducido el evento los últimos trece años y contará con la comediante Jenny McCarthy para amenizar las cinco horas y media de espera en la icónica plaza, previsiblemente con temperaturas bajo cero, antes de dar la bienvenida a 2019.