“Chúbale” juntó a Janio y a Vakeró; estrenan tema hoy

SANTO DOMINGO. Janio Lora retoma la escena con nuevos bríos. Soltó la mochila en la que cargaba otros asuntos no vinculados directamente a su carrera para hacer un disco en el que vuelve a apostar a la variedad temática.

“Cuando estrené mi anterior disco no pude hacer muchas cosas porque tenía una serie de compromiso que impidieron desarrollar una agenda de trabajo amplia. Realicé algunos conciertos, pero no hice todo lo que se requería. Esta vez solté todo lo que me distraía y lo dedicaré todo a la música. “Chúbale es un merengue que me juntó con Vakeró y es un merengue que tiene pambiche, a lo maco. Es una canción que invita a los dominicanos a recuperar las cosas buenas que tenemos. Cuando la dominicanidad se ve amenazada por la violencia, el estrés y los problemas políticos, un artista tiene la intención de rescatar nuestra verdadera esencia”, explicó.

La composición la escribió Janio, sin embargo aclaró que Vakeró le hizo un aporte importante, por lo que considera que la creación es de ambos. “La participación de Vakeró le añade brillo y creatividad al tema agregando líricas de su propia autoría. Desde hace mucho tiempo mantengo una excelente relación con Vakeró, siempre hablábamos de la posibilidad de juntarnos, sin embargo ahora es que se materializó el junte en un disco que esperamos sea del agrado del público.“Chúbale” ya está disponible en Spotify, iTunes Store, YouTube y otras plataformas digitales ”.

El tema estará en el álbum titulado “Aentro”, producido por el guitarrista Isaac Hernández, reciente ganador de los Akademia Music Awards en Los Angeles, California. Cuenta con la participación musical de Vakeró, Álex Ferreira y Pavel Núñez, y con textos y lecturas de Rafael Solano, Xiomara Fortuna, Pedro Valdez, Víctor Víctor y Rossy Díaz.