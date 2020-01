$!Cinco confesiones de José Luis Perales a Diario Libre

Lo que hará tras su retiro de los escenarios

La importancia de América Latina para el desarrollo de su carrera

La verdad que es curioso porque cuando comencé hace 46 años mi música se hizo popular primero en América Latina antes que en mi país. Cuando presenté mi primer disco “Celos de mi guitarra”, en 1973, en Argentina logró un Disco de Oro mucho antes que España. Se me conoce en América antes que España. El público de América Latina ha sido fiel y a pesar de eso me he hecho el remolón, tardando mucho tiempo en volver porque tengo una gran vocación de escritor y con ello sacrifico las giras. Prefiero escribir, pero es verdad que he tenido un gran cariño por toda América porque me han acogido como si fuera en mis propias tierras

Su amor por República Dominicana

La que considera su canción más importante

¿Por qué tomó la decisión de renunciar de la Sociedad General de Autores de España?

Le puedo decir que hemos tenido momentos maravillosos en la Sociedad de Autores y también otros en los no hemos entendido que van por mal camino. Yo me he marchado, pero no pensando en no volver, sino cuando todo mejoré porque en mi país es muy difícil encontrar otro que lo remplace. No descarto la idea de volver porque siempre fue siempre mi segunda casa. (La entidad atraviesa por cambios con los que muchos artistas no están de acuerdo).