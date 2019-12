Clara González sube el nivel en su acto de la semifinal de DGT: “vienen otras cosas aparte del canto”

Clara González es una de las concursantes más talentosas de Dominicana’s Got Talent. Ella es una cantante, actriz y compositora que sabe manejar como pocas su instrumento vocal. Tras dos participaciones, donde pudo destacar con su indudable talento la joven está lista para seguir demostrando que merece avanzar a la final.

Aprendizajes

Para la joven sicóloga su paso por el show de talentos le ha dejado muchas lecciones de vida. “He aprendido muchas cosas, sobre todo a valorar el arte del otro. Esto mucha gente puede verlo como una competencia, pero no puedo explicar la cantidad de amigos que yo he hecho en esto, y ver cómo cada uno crece en su forma y su estilo es algo que me llena de alegría”, reitera.