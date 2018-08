Clarinetista dominicano recibe Premio a la Excelencia

“Es la segunda vez que concurso en Philadelphia, sin embargo, reconozco que esta fue un gran reto para mí porque se trata de un festival de mucho prestigio. Nunca pensé que ganaría porque eran profesionales con mucha trayectoria, avalado además por recursos y premios internacionales. Me siento muy orgulloso de este logro”, comentó a DL.

SANTO DOMINGO. Con tan solo 18 años, el joven clarinetista dominicano Samuel Hernández entró a la historia del “Philadelphia Internacional Festival Featuring member of The Philadelphia Orchestra” celebrado el pasado 25 de julio en Filadelfia, Estados Unidos, al conquistar el primer lugar del certamen que reunió a 300 músicos de diversas naciones.

A la juventud

El artista muestra una gran maduréz para su edad, por eso no dudó a la hora de ofrecer un consejo a su generación, ya sean músicos o no, a seguir su apuesta por los sueños. “Que no desmayen por más tropiezos que tengan. Deben seguir luchando porque cuando uno tiene un tropiezo las cosas toman otro giro”, explicó Samuel quien al momento de ofrecer sus declaraciones a DL estuvo acompañado de su padre Rafael Hernández.