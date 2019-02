$!Clarissa Molina gana Mira Quién Baila All Stars

La popularidad de la presentadora de televisión y modelo dominicana Clarissa Molina la llevó a ganar el concurso Mira Quién Baila All Stars de Univisión. La criolla se impuso en la final a otra dominicana, la talentosa artista Amara ‘La Negra’.

Las quisqueyanas se enfrentaron tras superar a sus dos contrincantes masculinos, el actor cubano Pedro Moreno y al cantante mexicano El Dasa. Un duelo de tango les sirvió para demostrar por qué se convirtieron en las dos mejores de la competencia. Al final la decisión favoreció a la colaboradora del programa El Gordo y la Flaca.

Clarissa con el 30 por ciento se convirtió en la gran ganadora de la edición especial de Mira Quién Baila. Amara obtuvo 27 por ciento, con una diferencia de votos del público de apenas el 3 por ciento.

El cantante de música regional mexicana El Dasa, que bailó con la presentadora mexicana Ana Patricia Gámez, y el actor cubano-estadounidense Pedro Moreno, que tuvo de pareja a la actriz y cantante colombiana Greeicy Rendón, quedaron segundo y tercer finalista, respectivamente, con 23 % y 20 % de los votos.

La protagonista de la película dominicana “Qué León” agradeció el apoyo de sus fanáticos y señaló que su sacrificio fue para ayudar a que la fundación que representa reciba los fondos del premio final.

“¡Dios mío gracias! Gracias a ustedes por unirse a mi causa”, escribió la beldad criolla.

“Este sacrificio es por una causa, la cual voy a defender hasta el final. Siempre he bailado con mi corazón y lo he demostrado en la pista”, dijo la ex Miss República Dominicana.

Molina tuvo como pareja de su último baile en el concurso al actor, cantante y presentador puertorriqueño Johnny Lozada, ganador de la cuarta temporada en 2013.

Amara ‘La Negra’, que bailó con el gimnasta olímpico cubano-estadounidense Danell Leyva, quien fue el segundo finalista de la quinta temporada, también agradeció el masivo apoyo del público.

“Gracias a todos los que me apoyaron y votaron por mi en Mira Quién Baila”, fue su escueto mensaje de agradecimiento, recibiendo miles de comentario valorando su participación en el reality.

Los 25.000 dólares ganados por Clarissa Molina irán a la Fundación Monumento Viviente de Nueva York, que apoya esfuerzos educativos y humanitarios en la República Dominicana.

Amara La Negra ganó 15.000 dólares, que donará al Centro para el Desarrollo de la Mujer Dominicana, mientras que el Dasa obtuvo 10.000 dólares para la fundación que lleva el nombre del líder de los jornaleros mexicanos en Estados Unidos César Chávez.

Pedro Moreno donará sus 5.000 a la iglesia y escuela católica Mother of Christ en Miami.

La gran final de “MQB All Stars” incluyó actuaciones de Natti Natasha (”Me Gusta”, “Sin Pijama”) y del cantante de música regional mexicana Gerardo Ortiz (”El Aroma de Tu Piel”).