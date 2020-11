$!Clase artista dominicana reclama al Gobierno “que la deje trabajar”

“Es increíble lo que pasa en nuestro país, ustedes saben que la clase artística fue la primera afectada por esta pandemia y va a ser la última en reactivarse, de hecho, todavía no hemos podido subir a tarima, pero lo más interesante es que vemos actividades políticas de todos los partidos con muchísima gente , muchos de ellos sin protección alguna y no pasa nada”, dijo en un vídeo el artista.

Desde marzo hasta la fecha (noviembre) el país ha experimentado muchos cambios y no todos causados por la pandemia. Uno de los que ha modificado en gran medida la dinámica, ha sido el proceso de las elecciones presidenciales y todo lo que trajo el cambio de gobierno.

Según el expresidente, Danilo Medina, la reapertura económica también traería de vuelta a los artistas en los escenarios a partir de agosto, durante el cumplimento de la fase 4, vuelta que no sucedió por el incremento de los casos. El nuevo Gobierno, asumido el 16 de agosto y encabezado por el presidente, Luis Abinader aún no ha fijado otra fecha definitiva, pero el Ministerio de Cultura anunció la implementación de un protocolo para la reapertura de la industria del entretenimiento, protocolo que no ha convencido a los artistas, quienes en los últimos días han pedido que “los dejen trabajar”.