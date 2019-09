$!Un Reik más urbano al Teatro Nacional

Tiempo Libre conversó con Bibi Marín, guitarrista y compositor de la banda antes de su llegada al país. Este confirma que están emocionados de presentarse en el país. “Teníamos un buen rato que no estábamos con la gente de Santo Domingo. Estamos muy ansiosos de estar nuevamente con ustedes y presentarles esta parte final del tour 2019. Estaremos presentando toda nuestra nueva música y obviamente todos los éxitos”.

Dónde queda la balada

Temas como “Yo quisiera”, “Noviembre sin ti”, “Invierno”, “Me duele amarte”, “De qué sirve”, “Sabes”, los colocaron en un lugar en el corazón de su público. Pero, ¿Será que se les acabó el romance? “Los temas románticos siempre estarán ahí. Seguimos haciendo canciones para los fans que nos piden baladas. Tenemos varias colaboraciones, en este disco tenemos una balada con Tommy Torres. No hemos descuidado esa parte. También tenemos mucho material guardado que próximamente estará viendo la luz. Tenemos material para todos los gustos, obviamente la gente que ha estado con nosotros desde siempre nunca la vamos a descuidar. Hay una sorpresa muy muy grande que próximamente estarán escuchando que creo que la gente que nos está pidiendo baladas nos va a perdonar ahí todas”.

Hay gusto para todo. Nosotros en particular te puedo decir que la música romántica que nosotros sabemos hacer la hemos sabido llevar muy bien al género urbano. Te pongo el ejemplo de la canción “Aleluya” que es como un himno para cantarle a la persona que te gusta. Al final de cuenta es un lenguaje bastante sano. Eso es lo que nosotros hemos tratado de llevar al género urbano, que las letras románticas que solemos tener llevarla a ese género. Sí, es cierto que hay letras con lenguaje muy sexual. Nosotros tratamos de llevarles el toque Reik al género urbano.

Hay artistas que se niegan en dar ese paso hacia lo urbano, en especial los baladistas. ¿Crees que es un paso natural por la demanda de la industria de la música?

Hay gusto para todo. Hay gente que le han entrado y otros que no. Al final de cuentas el público es que ha decidido. A algunos les ha ido bien y a otro no tanto. Creo que todo el mundo tiene su gusto y puede escuchar la música que le plazca. No estamos obligados para nada, es una cuestión de gustos, de creer e ir con la tendencia para llegar a gustos diferentes. En el caso de Reik nosotros hemos trato de estar a la vanguardia siempre, de estar en las nuevas tendencias, de lo que se escucha en la radio y en el público. Eso ha sido el éxito de la banda, lo que ha permitido estar en los oídos de nuevas generaciones”.