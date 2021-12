$!Color Visión presentará especial de televisión con The New York Band

“The New York para el mundo”, concierto presentado a través de un streaming en marzo de este año, por la plataforma MediaXtreme LLC, esta vez será transmitido, el próximo 24, día de Noche Buena, por la televisora Color Visión, a las 10:00 p.m.

La producción artística de la agrupación, que lideró el intérprete Cherito, hoy fallecido, hará un repaso por sus éxitos, y constituye un regalo de Navidad de la televisora Color Visión y la agrupación musical, integrada por Iris y Franklin, Johnny, Tony, Rubén Ariel y Maité.

En esta entrega especial participa como invitada la intérprete Alexandra Taveras, quien tuvo una participación destacada en la banda, en la década de los años 90.

La producción del audiovisual, responsabilidad de José Chery Jiménez, bajo la dirección de Carlos Diaz, y la edición de Lorenzo Zayas-Bazán, también incluye la participación especial del popular Súper Frank, quien interpreta un rap, desde una de las estaciones del Metro de Santo Domingo.

Durante más de una hora, el público disfrutará de un concepto musical renovado, que incluye la participación de nuevos integrantes, quienes rinden un merecido tributo a la memoria del Cherito.

En el especial de televisión “The New York Band para el Mundo”, se estrena una nueva versión de “Colé”, ahora con un nuevo título: “Mamá No Quiere Que Yo Colé”, en la que sus intérpretes, Iris y Franklin, combinan con acierto la fusión de rap, que cantan junto a Ruben Ariel y Maité.

The New York Band, una de las agrupaciones tropicales más importantes del género de merengue de las últimas décadas, ofrece al público títulos como: “Si tú no estás”, “Si tú eres mi hombre”, “Dame vida”, “Cheap thrills”, “Amor en silencio”, “Simplemente amigos”, “Nadie como tu”, “Oye a tu pueblo, oh Dios”, “Recuérdame” y “Dancin mood”, entre otros.

Tributo a los Típicos

Un segmento especial dedicado a pilares del merengue típico llevará al público a disfrutar del reconocimiento a pilares del género, a través del tiempo.

“Tributo a los Típicos”, trae como acordeonista invitado a Alex Rodríguez, quien se une a la banda, le confiere un sabroso color típico. Los vocalistas cantan la música de Nico Lora (San Antonio), Trío Reynoso (El picotiao), Guandilito (Váyase en paz), El General Larguito (La mala mañana).

De igual modo reconocen los aportes de Francisco Ulloa (canto de hacha), Arsenio de la Rosa (La botella de Ramón María), Rafaelito Román (El cuento triste), King de la Rosa (La rubia y yo), El Cieguito de Nagua (La luz), Agapito Pascual (La vieja y su pipa), Ricardo Guitérrez (A sobar el pompo), El Prodigio (El Refrán), Yovanny Polanco (Amor divino) y el cierre con música de la merenguera típica Fefita La Grande (Vamos hablar inglés), y un instrumental dedicado a Tatico Henriquez con (Las Siete Pasadas).

Para el próximo año

En enero de 2022, The New York Band estrenará un nuevo tema, el cual formará parte de su próxima producción discográfica, y con ello se prepara para retomar los escenarios, luego de detener su agenda, a consecuencia de la pandemia.