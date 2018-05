Comisión de Espectáculos Públicos anuncia canciones prohibidas

RESOLUCION No.001 /2018

¨Se les hace Formal y Expresa Advertencia Legal¨, a los propietarios, directores, conductores, encargados o afines, de los diferentes medios radiofónicos y televisivos, para que se proceda hacer cumplir la presente resolución, por las razones expuestas en el cuerpo de la presente resolución.

La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, en el ejercicio de las atribuciones que nos confiere La Constitución de la República, la Ley 1951 y la 127-01, el Reglamento 824, el Decreto 4306 y demás disposiciones complementarias, asistido de la infrascrita Secretaria.

CONSIDERANDO: Que los artistas conocidos por los nombres de Sheka Sánchez, El Mayor, Musicólogo, Lápiz Consiente, La Insuperable, Ozuna, Luigi Mambo King, DJ Luna, J. Balvin,, Bad Bunny, Jon Z, Anuel AA, Baby Rasta, Noriel, Lyan, Darkil, Messia, han grabado temas musicales con expresiones e imágenes ofensivas, en contra a la moral y a las buenas costumbres.

CONSIDERANDO: Que en efecto los artistas:

1. “El Mayor” en su tema Ven Menéate dice: “En cuero, en pelota soy un bobo dando estilla. Dizque me han visto mamando la novia de villa. Si tu mujer llego anoche en una camilla, fue que yo me la robe y le di con 40 pastillas, ...los cueros me aman, quieren mi prenda y si lo vendo Danilo paga la deuda externa, como los ladrones.

2. “Sheka Sanchez” en su grabación de video con escenas vulgares de Mi Totico expresa: “...mi totico tu lo va’entraña...y to lo que hacía...to’ la veces que te venía y lo rico que te venía...” Así en el video Chula de chapo se ven escenas de transacciones de narcotráfico

3. “Musicologo The Libro Ft. Lapiz Conciente” en la grabación Limonada Coco se ambienta con escena vulgares y donde manifiesta: ...te la mandé agónica por que le eché seis polvos con mi ñema super sónica...mami confiésate que te rompí tu toto...y la leche te la eché, en tu boca, fué, como lo vé?...mami confiésate que te rompí tu toto...

4. “La Insuperable” en el disco-video Me subo arriba dice la siguiente: “...y cuando te me subo arriba hasta que no la vea no me apeo...a él le gusta cómo me meneo...me siento una puta...vamo’ hacerlo en la piscina, en la sala y el baño, yo te la voy a dar por caño, ven muerdeme la boca...llévate una amiguita y vamo’ a quitarno la ropa...

5. “J Balvin Ft. Bad Bunny” en Si tu novio te deja sola afirma:”...un culito así no se encuentra en E-Bay”

6. Los artistas “Jon Z x Baby Rast x Boy Wonder” en el video Nunca me amó dicen:”...yo nunca la amé y ella tampoco, yo me enamoré de su culo y su toto me quita el stres...chingamo a lo loco...ella solo quiere tenerlo en su cama, me chinga, se viene depué’ ni me llama...”

7. Estos cantantes “Anuel AA x Bad Bunny” en el tema La última vez expresan:”...me llama cuando quiera’ y te lo meto”

8. Y los cantantes “Jon Z Ft. Baby Rasta, Noriel, Lyan, Darkiel, Messia” ambientado con escenas vulgares y rastreras en 0 sentimientos cantan:”...por eso e’que soy hijo’e puta y gracias a e’ta puta fue que aprendí, maldito sea el hombre que confía en una mujer y ahora soy así. Una conmigo jugó y ahora con to’a yo juego...yo no creo en sentimiento...soy un cabrón, se la pego a to’a, me tiro a e’ta me tiro a la otra...no se me entiende, e’que soy un puto...a mi comprende, e’que soy un pro’tituto...yo la enamoro, yo la enchulo, pa’que se obsesionen y me den el culo...hago que se dejen del novio fatulo y no la quiero depue’ que haya culo. Le hago cartita, le e’cribo poema’ y a la do’ semana toy con otra nena. La hago llorar, me hacen una escena pero hablando claro a mí no me da pena. De ninguna me enamoro, si nací solo me muero solo, por eso ante’ de que hagan truco primero la uso, de’pue’ la ignoro. Una me cojió de pendejo pero con esa nadie se queda, y por culpa de esa hija de puta yo no la deje y ha’ta la cogí de pendeja. Ninguna mujer se confía, son diablas de noche y demonio de día, por eso yo siempre me paro en la mía, a que se lo meto y la mando a seguir por dónde venían. Se lo pongo y de’pue’ ni la llamo. Pa’ganarle le digo a’ta te amo, de’pue’ que me venga, te llamo...una la rapé...me quedo con la puta y el podel...yo mando pa’que se lo meta...

CONSIDERANDO: Que como Estado Social y Democrático de Derecho y fundamentado en el respeto de la dignidad humana y demás derechos fundamentales, la República Dominicana debe garantizar, a través de su ordenamiento jurídico, la protección efectiva de los derechos de las personas conforme a la Constitución de la República y a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos.

CONSIDERANDO: Que la Radio y la Televisión constituyen actividades de interés nacional, por lo tanto deben estar sometidas a las normas y leyes establecidas por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR), que vigilará el debido cumplimiento de las mismas.

CONSIDERANDO: Que la Radio y la Televisión tienen la función social de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y al mejoramiento de la forma de convivencia humana, por lo que a través de sus transmisiones se debe procurar evitar influencias malsanas y perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez, la juventud, en particular y en general de todos los dominicanos y el respeto a los principios de la moral social, la dignidad humana y los vínculos familiares.

CONSIDERANDO: Que la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR), tiene como propósito evitar que en la República Dominicana se lleven espectáculos públicos y emisiones radiofónicas y televisivas que ofendan la moral, las buenas costumbres y en general que puedan ser perjudiciales a los principios, valores y normas del pueblo dominicano. Por lo tanto está facultada para dictar cuantas medidas de orden y organización sean necesarias para la vigencia y funcionamiento de todos los espectáculos públicos y emisiones radiofónicas y televisivas.

CONSIDERANDO: Que el artículo 11 del Reglamento 824, para el funcionamiento de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, faculta a dicha Comisión de someter a la acción de la justicia a los que lo infrinjan o cualquier otra disposición legal confiada a su vigilancia, por tanto debe estar sujeta en todo momento a las normas que prescriben la ley de telecomunicaciones, los convenios internacionales y cualquier otra disposición legal.

CONSIDERANDO: Que el artículo 84 del Reglamento 824, para el funcionamiento de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, prohíbe toda transmisión que cause la corrupción del lenguaje, o que sea contraria a las buenas costumbres, ya sea mediante expresiones maliciosas, palabras o imá