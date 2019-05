¿Cómo ayudó Hillary Clinton al cantante dominicano El Jeffrey?

El cantante dominicano El Jeffrey se las vio negras en relación a su status legal cuando vivía en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Sin embargo cantar en un concierto donde estaba la ex secretaria de Estado y ex primera dama de Estados Unidos Hillary Clinton le cambió (para bien) su vida.

Así lo aseguró el merenguero durante una entrevista con la cadena hispana Univisión, en su filial de la Gran Manzana.

“Ahí estaba una persona que trabajaba con ella, y se acerca a mí y me dice: mira que la Primera Dama dice que eres un super star que te quiere conocer y cuando fui me dijo que qué pasaba conmigo y le señalé que no tenía green card (residencia), y por ella conseguí estar legal”, aseguró.

En la entrevista con la periodista dominicana Esperanza Ceballos “el canta lindo”, dijo que apoya la candidatura a la presidencia de Leonel Fernández y aconsejó a Danilo Medina a no reelegirse, porque la Constitución se lo prohibe”, refirió.

“Mi mensaje es que no debería volver, él está impedido por la Constitución. No la podemos violar “, adujo.

El Jeffrey también volvió a criticar las letras de la música urbana dominicana. “A mí me preocupa de manera muy grande el tipo de música que están escuchando nuestros hijos”, sentenció.

Nueva canción

“Quisqueya”, es el nuevo sencillo que, según reseñó en la entrevista publicada por Noticas SIN en su cuenta de YouTube, saldrá al mercado en los próximos meses. En él sigue la línea de “Mi tierra”, el éxito que catapultó su retorno a la música.