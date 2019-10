Compositor, chófer de Uber y cantante urbano: así es Grullón El Líder, el autor de “Rueda de salami”

En redes sociales y las discotecas el nombre de Grullón El Líder no es desconocido. Él, con su estilo particular y sus peculiares composiciones, ha comenzado ha descollar en la música urbana. Sin embargo, con su participación en la más reciente emisión del reality show Dominicana’s Got Talent, el cantante urbano ha querido llegar a un publico diverso y tener una mayor proyección. Y lo logró.

Su acto se ha convertido en uno de los más populares, y ha sido uno de los más compartidos por los usuarios de redes sociales.

En una entrevista con Diario Libre, previo a su participación en el show, Grullón El Líder habló sobre sus inicios en la música y narró un poco más sobre su historia.