Compositores se benefician de las regalías

Las regalías (royalties)

Beneficios

Aunque los músicos no quisieron hablar de cifras, Manuel Jiménez dio un estimado. Él recibe alrededor de cuatro pagos al año, pero el precio varía. “Gano entre 4 y 5 mil euros y si me va bien hasta 20 mil euros”, indicó. Fernando Arias es otro gran compositor dominicano que tiene en su haber, según aseguró a DL, unas 400 canciones inéditas. Su canción más recordada hasta ahora es “No me conoces” en la voz de Marc Anthony.

Él no ha tenido buena experiencia con los royalties, pues su tema fue comercializado en ese entonces por un productor que obtuvo todos los beneficios. Solo recibió de anticipo por el productor Raffy Mercado 100 dólares. En cambio, por “Suceden”, otra canción cantada por Marc, consiguió US$15 mil dólares. Arias no ha vivido de la composición. Él lamenta que en RD acudan a las adaptaciones de afuera cuando aquí hay tanto talento. “Es increíble como yo tengo tantas canciones listas para grabarse y los músicos miran para otro lado”, señaló.

Fernando Arias espera hacerle llegar por medio de alguien de la industria algunas creaciones soñadas para Marc Anthony.

Mario Díaz, otro autor ganador de varios galardones, entre ellos un premio Grammy, es el creador de “He vuelto”, popularizado por Willie González. El miembro activo de la SGACEDOM no quiso dar cifras, pero comentó que “todos los compositores de trayectoria recibimos nuestros pagos por concepto de la explotación comercial”.

Otros de sus éxitos son “Comuniquémonos” grabada por Oscar de León y “Amor de colegio” por el salsero boricua Jerry Rivera.

Un joven que se destaca como cantante y compositor es Manny Cruz. Se ganó el público con “Sabes enamorarme” y “Sobrenatural”, y ganó tres Premios Soberano en la reciente edición, pero ha sido “Deja Vu” interpretada por Shakira y Prince Royce su éxito mundial.

Manny Cruz detalla que un compositor puede vivir de los royalties. “Es una de las vías que más remuneración deja actualmente en el mundo de la música”, dijo.

Sostiene que “una canción puede dejarte según la pegada que tenga. “Deja Vu” me cambió la vida tanto económicamente como en todos los aspectos que te puedas imaginar”.

Dice que los royalties, gracias a las plataformas digitales, han revolucionado el mundo musical para el bien tanto de los cantantes, como también de los compositores. En el país Manny forma parte de la SGACEDOM e internacionalmente en ASCAP. Recomienda a los jóvenes pueden explotar su arte de escribir.