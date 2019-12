Con voto unánime, Unesco declara la bachata Patrimonio de la Humanidad

Países tan lejanos como Kuwait, quien se convirtió en el vocero, apoyaron ayer la aprobación de la propuesta para que la Bachata fuera declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en la sesión celebrada en Bogotá, Colombia.

El cantautor José Antonio Rodríguez, delegado de la República Dominicana ante Unesco, quien se encontraba en la reunión en la que participaron delegados de 24 países, apenas podía hablar cuando se le pidió una reacción del acontecimiento.

“Yo me sentía con el peso de todo un pueblo. Yo me fui al baño a llorar por lo que me estaba quitando de encima cuando fue aprobada. Era una responsabilidad muy grande. Esto es para no olvidarlo”, comentó Rodríguez al ser consultado por teléfono.

La aprobación de la bachata como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad fue unánime. “Los veinticuatro países que forman parte del comité evaluador fueron los que defendieron que la bachata fuera declarada Patrimonio de la Humanidad porque nosotros no podíamos tomar la palabra. Estuvimos allí escuchando y un país presentó una enmienda que se nos había pedido para ser aprobada. Ese país fue Kuwait que está a miles de kilómetros de distancia de la República Dominicana, y fue sin lugar a duda un acontecimiento, porque luego se le fueron sumando a la propuesta otras naciones. Nosotros teníamos de nuestro lado en América Latina y el Caribe a Guatemala, Cuba, Jamaica, Bolivia y a Colombia quienes avalaron la enmienda, pero fue muy significativo ver a Senegal, Polonia, Austria, Dinamarca... estamos hablando de que países distantes nos defendieron, muchos de ellos conocen nuestra música”, comentó eufórico Rodríguez.

José Antonio Rodríguez estuvo acompañado en la reunión del cantautor dominicano Vicente García, quien agradeció la declaratoria y en especial a José Manuel Calderón, el primer bachatero dominicano. A seguidas interpretó, con guitarra en manos su bachata “Carmesí”.

Con la declaratoria de la Bachata como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, la República Dominicana sigue marcando su territorio en el mundo con su cultura en la música, ya que el merengue también fue declarado patrimonio de la humanidad en 2016.