$!Concierto de Gwen Stefani cambia de fecha por elecciones

El Festival Isle Of Light, donde se presentará la artista estadounidense Gwen Stefani, fue cambiado para el viernes 13 de marzo con la finalidad de dar debido cumplimiento a la disposición de la Ley Electoral 275-97.

El festival que estuvo en un principio pautado para el sábado 14 de marzo, un día antes de las elecciones municipales, se adelantó un día con la finalidad de cumplir la ley establecida. La productora de eventos MISHU anunció que el show se efectuará en su lugar acostumbrado, el faro de Punta Torrecilla, San Soucí, y abrirá sus puertas al público a partir de las 4:00 de la tarde.

Para esta sexta edición Isle Of Light cuenta con una cartelera de artistas como: C. Tangana (España), The Rapture (EEUU), Lindstrøm (Noruega), Tora (Australia), Misstress Barbara (Canadá), Dabeull (Francia), Cimafunk (Cuba), Daniela Andrade (Canadá), CLUBZ (México), entre otros.

El artista invitado Nick Murphy, conocido como Chet Faker, no podrá asistir a la sexta edición del festival debido a compromisos adquiridos previamente.