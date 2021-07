$!Concierto de Romeo y Aventura en el Hard Rock Stadium vendió 25,800 boletos en una hora

El último concierto que reunirá a Romeo Santos y el Grupo Aventura está a punto de romper récords.

No hace una semana que "El rey de la bachata" y sus compañeros de Aventura anunciaron la fecha del show de la gira "Inmortal", pautado para el 14 de agosto en el Hard Rock Stadium en Miami, Florida.

Y es que en solo en una hora vendieron 25,800 boletos, según reveló Romeo. La noche de este miércoles adelantó que están a solo 8,000 boletos de convertirse en el "primer evento latino en hacer un sold out en el Hard Rock Stadium de Miami".

Este impresionante estadio tiene capacidad para nada más y nada menos 75.540 espectadores. Claro, por las restricciones de la pandemia la capacidad posiblemente será limitada.

El video promocional del espectáculo bachatero, que incluye a su primo Henry Santos y los hermanos Max y Lenny Santos, muestra momentos de su participación en el histórico concierto “Utopía” realizado en el estadio MetLife de Nueva Jersey, en el año 2019, ante más de 80 mil personas.

Juntos estrenaron en el 2019 el tema "Inmortal", luego de años sin colaborar. La canción cuenta con 269 millones de reproducciones en YouTube.

En mayo del 2020, Romeo y Aventura se juntaron para realizar un 'live' benéfico en Facebook.

La transmisión en vivo que tuvo récord de audiencia fue en la cuenta de la marca Bud Light Seltzer, una de las bebidas tipo seltzer (aguas carbonatadas) más vendidas de Estados Unidos a pocas semanas de su lanzamiento.

Se recuerda que ellos iniciaron el 2020 con una serie de conciertos por Estados Unidos, siendo el reencuentro más esperado por los fanáticos, pero tuvieron que posponer la "Gira Inmortal" por el coronavirus hasta que definitivamente se canceló en este presente 2021, pero antes de volver a su rutina normal presentarán el show del 14 de agosto.

Los documentales

Previo a presentar el espectáculo vía streaming "Utopía" el pasado viernes 25 de junio, una fílmica del concierto realizada en el estadio MetLife de Nueva Jersey, en el año 2019, ante más de 80 mil personas, se volvió viral un video en el que el compositor le comenta al locutor Brea Frank la razón por la que “El mayimbe”, Anthony Santos no fue al concierto.

El cantautor ha sido enfático en asegurar que la decisión fue del propio Anthony Santos y aclaró que es él quien le debe favores al veterano bachatero dominicano.

“Yo le he pedido a Anthony Santos, vamos a poner un número, quizás 50 favores, Anthony me ha hecho 48. Entonces, cuando yo le digo que venga a ‘Utopía’ él no pudo por asuntos personales, pero es que yo soy el que le debo a Anthony Santos”, de esa manera respondió el “Rey de la bachata” a la pregunta que le realizó Brea Frank.

Todavía queda un documental que el intérprete de "Centavito" presentará más adelante.