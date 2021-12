Conciertos de Aventura en el Olímpico “serán solo para vacunados con las dos dosis”

La advertencia fue clara. “Al que no tenga sus dos vacunas no se le será permitida la entrada a los conciertos de Aventura en el Estadio Olímpico de Santo Domingo”. El autor de esta frase es Saymond Díaz, productor del evento, quien aseguró que no se flexibilizará esta disposición, con la que Salud Pública, dio luz verde al concierto, esto como prevenir contagios de COVID-19.

“El requisito principal es que todo el que asista al show tenga sus dos vacunas”, explicó. Y continuó: “Estas son medidas que se están haciendo en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, quien nos ha dado todo el apoyo y que tendrá un personal importante supervisando, y en coordinación también con el Ministerio de Deportes que ha dado su aporte para que este evento se lleve a cabo sin ningún inconveniente”. Y al parecer así será, a juzgar de la venta récord de boletos que obligó a abrir una nueva función.

“Aventura podía realizar 4 conciertos más, porque estoy seguro que ni la mitad de los que querían asistir pudieron comprar sus boletas”, señaló Díaz, agradecido del apoyo que le ha dado el público local a esta la gira, que según adelantó, cerró en República Dominicana por decisión de los artistas.