$!Conozca la razón por la que Miguel Bosé no usa mascarillas

El cantautor Miguel Bosé, que hace varias semanas apoyó una convocatoria en España contra el uso de las mascarillas para evitar el contagio del Covid-19. Este viernes colgó un nuevo video en su cuenta de Instagram en el que abordó el tema nuevamente.

Miguel Bosé mantuvo su criterio de que no usa las mascarillas por obligación, en cambio consideró que los enfermos, el personal médico, los ancianos debería usarla. “La población tendría que estar en la calle trabajando, produciendo y ganando su dinero para poder subsistir, pagar sus impuestos y hacer una vida normal”, comentó el cantautor.

Reveló que usa mascarillas cuando ingresa a ciertos establecimientos y para evitar que las personas se molesten. “Yo tengo asma y la mascarilla me crea problemas respiratorios. Pero la población sana no tiene por qué llevar mascarillas, la población sana no tiene que hacerlo. Debe estar produciendo”, indicó.

Los planteamientos del artista le han generado muchas críticas en las redes sociales. El propio artista reconoció que una de las tres redes sociales que tiene fue afectada por sus pronunciamientos contra el uso de las mascarillas.