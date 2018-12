2018: El año de Cardi B entre récords y controversias

El 2018 ha sido verdaderamente su año. Aunque en el plano personal ha vivido grandes controversias, también se convirtió en madre de su hija Kulture en julio junto a su esposo, el rapero Offset. Todo esto no le ha impedido alcanzar cifras históricas y acumular grandes éxitos en el año que casi se despide.

Sus logros

En premiaciones cuenta con una racha ganadora. El álbum “Invasion of Privacy” encabezó todas las listas del año. Cardi B fue galardonada en la categoría “Artista de Rap/Hip-Hop” de los American Music Awards 2018. En los premios MTV Video Music Awards, Belcalis Almanzar logró coronar con la “Canción del verano” con su hit “I like it” junto a Bad Bunny y J Balvin.

Colaboraciones

De sus éxitos y colaboraciones hay que resumir, pues la rapera grabó muchos temas. Se destaca “I like it” con Bad Bunny y J Balvin, “La modelo” con Ozuna, “Finesse” con Bruno Mars, “Girls Like You” junto a Maroon 5, “Dinero” con JLo, “Taki Taki” con Ozuna y Selena Gómez, y mi “Mi mami” con El Alfa. El tema con el urbano criollo lo interpretó por primera vez en el Electric Paradise 2018, como muestra de su apoyo a los artistas dominicanos. A raíz de este tema, Cardi B, sin querer, fue el centro de la polémica luego de grabar con El Alfa. Muchos cuestionaban la calidad del tema y de cómo no mostraba nada en términos de novedad. La canción también fue criticada por el estribillo “Pan con salami”, que es como ha sido bautizada por el mundillo farandulero y las redes sociales.