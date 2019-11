“Corazón suavecito” junta a Chiquito Team Band y Alex Matos

Chiquito Team Band y Alex Matos estrenaron este viernes la canción “Corazón Suavecito” escrita por el compositor Osmany Espinosa, producida por Enmanuel Frías (CTB) X Roberto Ferrante (Planet), en colaboración con el maestro Amaury Sánchez.

Ambos artistas han obtenido mucho éxito en el mundo tropical, ya que son la generación nueva de la salsa y aunque no han perdido la esencia de la salsa típica, han innovado con sonidos frescos y actuales.

Alex Matos ha obtenido mucho éxito con sus temas y ya cuenta con discos certificados por la RIIA y fue ganador del Premio Lo Nuestro en la categoría “Tropical/Salsa New Artist of the Year”. Temas que han sido éxitos para el interprete de “Si entendieras”, “Una noche No es bastante”, “Lo malo se va bailando”, entre otras.

Chiquito Team Band liderados por Rafael Berroa y Enmanuel Frías, es considerada una de las agrupaciones de salsa mas exitosas del momento. Su álbum “Los Creadores del Sonido”, fue nominado al Latin Grammy en la categoría “Mejor Álbum de Salsa” y también han recibido nominaciones en los Premios Billboard a La Música Latina. Su producción “Lejos De Ti” ya fue certificado al RIAA como disco de Platino. Éxitos como “La Llamada de Mi Ex”, “Punto y Aparte”, “Tengo que Colgar”, “La Vacuna” y “Ábreme los Caminos”, han puesto a este grupo Dominicano, como uno de los favoritos del genero Tropical.

Este junte promete mucho éxito entre los amantes de la musical ya que ha sido bien recibida por los directores de emisoras nacionales, así como en Puerto Rico y Estados Unidos.