Covi Quintana anuncia concierto en Escenario 360

SANTO DOMINGO. La cantautora dominicana Covi Quintana anuncia su gran concierto para el 14 de septiembre en Escenario 360. La artista estrenará en vivo las canciones de su próximo álbum durante una noche que promete ser memorable para su público. Las boletas estarán a la venta en Uepa Tickets y CCN con un 30 por ciento de descuento del 12 al 29 de julio.

La intérprete de “Me has devuelto”, sencillo que se posicionó número uno en las listas virales de Spotify por 7 días consecutivos y sigue presente, revelará próximamente el nombre del nuevo disco en el que trabaja.

“Me siento contenta con todo lo que ha sucedido este año con mi nuevo sencillo y con lo que estamos creando en el estudio para mi público, al mismo tiempo me hace muy feliz lo que pondremos en escena durante el concierto en Escenario 360, expresa Covi.

En esta ocasión la intérprete cuenta con un equipo encabezado en la producción de Nono Rodríguez, quien ha demostrado su capacidad de trabajo produciendo conciertos para Silvio Rodríguez, Jorge Drexler y Robi Draco Rosa, al mismo tiempo de contar de la oportuna dirección escénica de Francesca Izquierdo.

Covi encabeza una nueva generación de cantautores dominicanos que han sacado la cara por la música de contenido enalteciendo la creatividad y el buen gusto a partir de composiciones simétricamente bien estructuradas.

Y no es para menos dado que los temas de Covi se han convertido en un himno para la juventud actual, verificable en la aceptación que han tenido sus canciones como “Pegadito”, “Dile que me quieres”, “Me has devuelto”, “Bésame suavecito”, “Y si tengo”, “Aquí estoy”, “Ojalá” y “Antes”. Por tanto lo que podrá verse en el concierto que Covi dará el 14 de septiembre en Escenario 360, supone una de las gestas musicales más esperadas del año para el público joven que sigue la música de contenido, hecha con criterio y pasión.