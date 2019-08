$!Covi Quintana en concierto: “Será una fiesta mágica”

El show

De su concierto en el Jaragua refiere que es un reto todavía mayor. “Es un concierto totalmente de pie. Desde hace 10 años en el Jaragua no se hace un concierto de pie. Esta vez decidí hacer una fiesta, hacerlo en grande. Porque la gente que va a mis conciertos me va a disfrutar a mí y a mi música”, resalta.

Nuevas plazas

Covi Quintana empezó su carrera cantando gratis en bares. Ahora, gracias a las plataformas digitales y a fanáticos entregados a su propuesta se abrió paso en RD y conoció otros mercados como México, Colombia y Estados Unidos. Indica que la difusión de su música ha llegado a muchísimos países.

En una entrevista con DL, el cantautor colombiano Santiago Cruz manifestó que le encanta la música de Covi Quintana y que pronto hará algo con ella. Ese cariño no se quedó en las palabras, pues ella ha tenido la oportunidad de abrirle varios conciertos, y ha logrado entrar al selecto público mexicano. El que más le fascinó fue en Plaza Condesa, en el DF, el show más grande que presentó el intérprete de “Y si te quedas, ¿qué?”.

En esa ciudad se probó a sí misma realizando un recital sola a casa llena en el bar Caradura. “Me sorprendió ver a allí a tantos dominicanos. Se formó un coro y la verdad es que me sentí complacida”, confiesa.

Otros mercados que desea explorar son España y Perú. “Aunque soy dominicana no puedo negar que mis padres son españoles. España es el tercer país donde más me escuchan, según las estadísticas de las plataformas digitales. Pensamos ir en septiembre. Nunca he ido a Perú y hasta tengo un club de fans armado”, comenta la artista a TL.

Pero Covi Quintana no se detiene y sigue entregando nueva música. Hace unos días lanzó “Que nadie se entere”. “Es una canción que tenía guardada hace mucho, pero quería lanzarla sin que nadie se entere”, dijo entre risas. Tanto la canción como el videoclip han sido bien recibidos.

Sobre su estilo musical dice que tenía un tiempo mostrando canciones cortavenas. Algo que no sucede con “Pegadito”, que la hizo volcarse por un momento hacia los ritmos urbanos, aunque insiste en que no es su interés y que respeta a quienes hacen ese género. “Pegadito” fue el primer intento de hacer reguetón a mi manera. Yo le llamo covitón”, agrega.

Ella no tiene influencias propiamente del flamenco, pero cuenta que se crió escuchando a Joaquín Sabina y a Alejandro Sanz. “Cuando canto se me nota ese ‘españoleado’, pero no es algo que hago a propósito, es algo que viene de mí porque mi madre siempre me ha puesto esas canciones”.

Covi adora a Alejandro Sanz y tuvo la oportunidad de abrirle un concierto en el Palacio de Los Deportes. “Él es mi mayor influencia musical”, declara.

La canción “Soy dominicana” que formó parte de una campaña nacional del grupo CCN fue una respuesta de la propia artista a quienes cuestionan su dominicanidad debido a sus facciones europeas por sus padres españoles. “Siempre me han preguntado si yo era de aquí porque me ven blanquita y rubita. Y en el 2015 decido escribir una canción tipo recordatorio como diciendo, ¡Hey, soy dominicana!”.

Su tierra la define así: “Somos gente alegre, somos playa, somos fajadores, luchadores y quise enaltecer eso”. Grabó el video en Villa Altagracia en aquella ocasión, pero relata que no fue hasta el 2018 cuando la invitaron a un evento en la provincia María Trinidad Sánchez donde la cantó y a partir de ahí José Miguel González se enamoró del tema y luego armaron la campaña. Por supuesto, no faltará en su show.

Covi Quintana tiene una noche especial y te espera.