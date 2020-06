Covi Quintana: “Las redes sociales nos han vuelto superficialmente felices”

“Creo que de alguna manera u otra esta cuarentena (por el COVID-19) me hizo escribir muchas canciones y sobre todo ponerme muy vulnerable a las cosas que acontecen en el mundo, no solo por la pandemia, sino que una se da cuenta de quién es realmente tu amigo, quién te está clavando el cuchillo por detrás o a quién realmente tú le importas”, es la primera reflexión que hizo la joven cantautora Covi Quintana a Diario Libre a propósito del lanzamiento este miércoles de la canción “No me preguntes si estoy bien”.

Cuando habla de la huella que han dejado los efectos que ha provocado en el ser humano, asegura que en su caso estos la pusieron a reflexionar y a exponer lo que ha sentido a través de su nuevo tema.

“Uno reacciona con una respuesta positiva cuando te preguntan si te encuentras bien. Pero realmente le importa. A raíz de eso salió esa canción, porque yo me pregunto como artista hacia dónde voy. Con esto de la cuarentena me preguntaba ¿y si se acaba del mundo, seguiré cantando? Me surgieron una serie de preguntas. Tuve una semana que me puse muy mal...Yo no tengo una definición de esta canción porque cada quien le dará la interpretación a su manera”, dijo al ofrecer los detalles.

La incertidumbre y la angustia hicieron que la cantautora explorara una nueva faceta como creativa, porque aborda un contenido social con el que espera mantener su conexión con el público cautivo, así como el chance que tendrá de conquistar a otros.

“Antes de la pandemia uno no tenía tiempo para nada. En esta cuarentena terminé canciones que tenía más de un año sin concluir. Yo no podía sentarme para estar con mi familia, de ver dónde estaba parada. Hoy me he dado cuenta de que he tenido una carrera muy bonita, pero ¿para dónde voy? Muchos sentimientos juntos y al final entendí que somos una montaña rusa de emociones y eso es lo que nos hace especiales”, reflexionó la intérprete de “No me despegues tu boca”.

Superficialidad

De lo aprendido en esta época abordó de frente el comportamiento de muchos en las redes sociales.

“Las redes sociales nos han vuelto superficialmente felices. Para todo el mundo tenemos que estar bien porque es tan difícil para una persona del medio decir que se levantó mal. Es por eso que quiero que todo el mundo escuche con detenimiento esta canción porque no es lo la típica composición que vengo haciendo. Nunca había escrito así y creo que habrá un cambio, una Covi de antes con la Covi de ahora. Estoy sumamente segura, aunque como dice la canción lo hago con mucho miedo, pero estoy decidida a afrontarlo”, acotó.

Covi Quintana avanzó que tiene como propósito sacar un tema cada dos meses. Este título formará parte de una producción discográfica completa, de la que no reveló cuando saldrá al mercado.

“Hace un mes y medio 'No me despegues de tu boca’, un sencillo que le había prometido a mis seguidores. Tenía un año que no estrenaba canciones y en lo adelante voy a cumplir con lo dicho de sacar temas más a menudo. Completaré una producción, pero no aún se cuándo estará lista. Tocaremos temas sociales, pero también los de amor y desamor, pero con un mayor crecimiento personal”, expresó.

El hecho de que plantee un nuevo discurso a través de sus poesías no significa que intentará borrar su huella musical. No es que hay una artista que muestra un rostro nuevo como si fuera una estafa, pero si una artista con más madurez y una visión distinta de la vida, dijo.

“Sigo siendo la misma tipa súper honesta. Muy clara con sus metas, de alma libre sin importar lo que diga la gente. La Covi de siempre está, simplemente que como humana muestro más mis sentimientos y con mayor apertura porque necesitaba hacerlo”, explicó.

Apertura de la escena

Covi Quintana todavía no sabe lo qué hará cuando se permita hacer conciertos. Está en el mismo sendero en el que se encuentran sus colegas.

“El país se está abriendo y no sé qué va a pasar. Entiendo que no es lo mejor hacer conciertos con público en directo. Sin embargo, continuaremos haciendo uso de las redes sociales porque nos han permitido hacer muchos “lives” (conciertos en directo a través de sus plataformas digitales). Creo que tenemos un gran reto y realmente no sé si será adaptarnos más a la tecnología u optar por conciertos más íntimos como los que siempre he hecho. Vivir y dar una nueva experiencia al público para mostrar el arte a la gente”, afirmó.

La canción “No me preguntes si estoy bien” sale al mercado acompañada de un videoclip que filmó hace pocos días. Su realización fue en la playa y Covi espera que sea del agrado de quienes admiran su trabajo.

“Esta canción la compuse como a las cuatro de la madrugada. Estando en mi estudio comenzaron a salir las palabras con el acompañamiento de mi guitarra, literalmente empecé a vomitar palabras, como si le estuvieras diciendo cosas a otras personas, pero llegó un momento en el que comprendí que me estaba escribiendo a mi”, explicó.

Entre las virales de Soptify

Su título anterior “No me despegues tu boca” entró a los temas virales de la plataforma Spotify. La promoción de su balada pop se convirtió en favorita del público de unos siete países, incluyendo a la República Dominicana.

“Nunca había pasado. Entramos en Colombia, Honduras, San Salvador, República Dominicana, Guatemala, Bolivia y en Argentina en donde nos situamos entre las 50 canciones virales en esos países. Estoy muy feliz y agradecida con eso”, expresó.