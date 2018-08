Covi Quintana: “Nuestras canciones no tienen fecha de caducidad”

SANTO DOMINGO. Covi Quintana forma parte de la nueva camada de jóvenes cantautores que van marcando su senda con un sonido propio.

Desde que arrancó su viaje profesional por la música, no se ha detenido ni para tomar impulso. De hecho, por eso tituló “Sin pausa” la producción discográfica que estrenará el 24 de este mes en todas las plataformas digitales, y que el 14 de septiembre presentará en un concierto en Escenario 360.

Bregar en medio de una escena musical en la que prima la música urbana no le ha quitado impulso. “Estoy desde 2012 en la música, lo que quiere decir que no es desde ahora que estamos trabajando. He seguido los pasos de Pavel Núñez, un mentor para muchos de nosotros. Me he mantenido en la búsqueda constante del público con canciones honestas y sinceras. Si bien el género urbano lo ha arropado todo, creo que ha sido lo mejor porque mi generación no ha caído en una música desechable, porque nuestras canciones no tienen fecha de caducidad”, recordó al visitar la redacción de DL.

Quintana está consciente de que esta época está matizada por los hits, es decir sencillos, y no por discos. Tanto así que cada fin de semana, por ejemplo, la plataforma Spotify marca las tendencias musicales todos los viernes como novedades.

Aunque reconoció lo tortuoso que resulta empujar una carrera, más allá de otras situaciones mantiene su apuesta a lo que cree.

“Estamos aprovechando las plataformas digitales y gracias a Dios hemos encontrado una excelente respuesta en México, España y Colombia, por citar algunos escenarios”, comentó.