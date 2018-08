Covi Quintana presenta su producción “Sin Pausa”

SANTO DOMINGO. La cantautora dominicana Covi Quintana, quien se presenta el 14 de septiembre en Escenario 360, dio a conocer su producción “Sin Pausa”, una propuesta musical que sale al mercado el 24 de agosto y que recoge toda su experiencia en la industria.

“Sin Pausa” es el nombre de mi disco porque así he llevado mis sueños, mis manías, así he escrito mi historia; todo lo que me ha hecho crecer, lo he hecho sin prisa, pero pausa”, afirma Covi.

Producido por la misma Covi Quintana junto a José Víctor “JV” Olivier y Ezel Feliz, “Sin Pausa” cuenta con 14 canciones: “Me Has Devuelto”, “Tu Amor Llegó”, “Pegadito”, “Me Quedo Atenta”, “Tu Lugar”, “A Veces”, “Mi Lado del Sofá”, “Yo Lo Ví”, “Nunca me Fui”, “Dile que me Quieres”, “Te Quedes para Siempre”, “Retroceder”, “”Mientras Tanto” y “1 minuto 30” (Bonus Track).

La placa fue grabada en Terranota Studios y Bayacou Studio, bajo el sello discográfico Batabanú Records. El video de la canción “Me Has Devuelto” estuvo dirigido por Francesca Izquierdo y Luís Valdez.

“Sin Pausa”, representa una de las propuestas más esperadas de este año a razón de la calidad con la que Covi siempre ha presentado su música en el mercado.

El corte “Me has Devuelto”, se deja sentir en las emisoras de radio y se perfila como el próximo gran éxito de la música pop dominicana a juzgar por el crecimiento que en cuanto a popularidad viene registrando el sencillo.

El video grabado en exteriores e interior, muestra las diferentes manifestaciones que el amor tiene, al tiempo de ir rompiendo las barreras de géneros, para convertir lo momentos compartidos en sonrisas memorables que dan sentido a la vida.