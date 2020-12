El 2020; un año gris para el entretenimiento por el Covid-19

La industria del entretenimiento fue la primera en cerrar cuando el Covid-19 comenzó a azotar al mundo y su reapertura es incierta ante. Millonaria pérdida ocasionó el fatal virus al negocio de la música en la República Dominicana.

Los espectáculos, centros de bailes y teatros debieron apagar sus luces y con ello la esperanza de mucha gente. Los números quedaron en rojo para artistas, gestores y promotores artísticos que cerraron el 2019 con la esperanza de poder continuar su agenda.

Además de las puestas en escenas de artistas populares, clásicos o actores, la agenda cinematográfica debió quitarle el pie al acelerador porque varias producciones internacionales debieron postergar su rodaje en el país, mientras que cineastas locales debieron hacer lo propio, ya pues al no encontrar socios para sus proyectos.

Al cierre del año, los artistas populares recibieron la solidaridad del Gobierno, que vía el Gabinete de Políticas Sociales entregó más de 100 millones de pesos para la presentación de conciertos virtuales y fiestas populares que deberán hacer cuando la pandemia lo permita. Sin embargo, esto ha desatado una ola de críticas de sectores que fueron excluidos y otros que consideran que se violentó el proceso para la contratación de servicios al Gobierno.

Independientemente de los planteamientos, ya el Gobierno anunció que los días 24 y 31 de este mes un grupo de artistas protagonizarán conciertos para llevar alegría al público, al tiempo de que contribuyen a llevar un aliento económico a sus protagonistas. Entre los que ya grabaron conciertos, figuran, Pochy Familia, Rubby Pérez, María Díaz, Los Hermanos Rosario, Fefita La Grande, Eddy Herrera, Luis Miguel del Amargue, Miriam Cruz, Mozart La Para, Sergio Vargas, Techy Fatule, Manny Cruz, José Peña Suazo, entre otros.

Reacciones

El experimentado empresario artístico Luis Medrano consideró que la pandemia fue devastadora contra su sector.

“Yo creo que el año ha sido trágico para la industria del entretenimiento. Una tragedia colectiva a nivel mundial para todo tipo de actividades comerciales en donde se aglomeran personas. Pienso que fue un mensaje de Dios para que la gente se reencuentre, reflexione y entienda que no andamos por el camino correcto. Fue un año letal y me parece que fue el castigo perfecto, la gente tiene que ser sensible, más solidaria. La comunidad científica no logró rápido la vacuna para controlar esa pandemia tan criminal. Quizás mucha gente no entiende el efecto que ha provocado en la industria del entretenimiento, un simple aguacero, una manifestación, un accidente en pueblo en donde se tiene una actividad artística se frustra. Este es un negocio sensible en el que la inversión se puede perder e cualquier momento. Pero la pandemia le dio el centro del corazón a nuestra industria, ha sido tan grande que hoy tenemos a mucha gente depresiva porque no tiene como producir para cumplir con sus compromisos. En el caso de la gente del entretenimiento sintió el efecto contundente de la pandemia porque la gente trabajó en diciembre y enero, asumió compromisos pensando que sacarían provecho a la mejor de las navidades que era la campaña política. Desde el 27 de febrero no hubo nada más que tragedia para el entretenimiento. Esto superó cualquier situación vivida en el país. Quizás a partir del segundo semestre del año próximo año se pudieran visualizar un cambio, porque tenemos una pandemia que vino a quedarse, una enfermedad que ataca a cualquiera de una forma letal. La vacuna tiene sus problemas y la visa seguirá siendo frágil. Espero que podamos emprender una dinámica diferente, los conciertos live se quedarán porque la gente ya ha decidido a administrar sus recursos. Naturalmente siempre habrá gente que quiere salir, pero vamos a ver como a partir de junio podamos retomar la vida del entretenimiento. Yo tengo varias plataformas para adaptarla a como venga la situación. Le deseo feliz navidad a toda la gente del entretenimiento, pero tenemos que estar positivos y con Dios por delante regresarnos”, Luis Medrano