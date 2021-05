$!Crecen los rumores de romance entre Brad Pitt y esta famosa cantante

Brad Pitt parece haber puesto su mirada en Andra Day. De acuerdo a “Infobae”, el ganador del Oscar, de 57 años, fue visto “coqueteando entre bastidores” con la cantante estadounidense, de 36, en los premios de la Academia en abril, reveló una fuente a The Mirror el sábado.

“Estaban coqueteando entre bastidores y se cree que intercambiaron números”, continuó la fuente al citado medio. “Podría ser simplemente profesional, pero algunos de los amigos de Brad han estado hablando de la gran pareja que harían”.

Day saltó a la fama con el lanzamiento de su aclamado álbum de R&B de 2015, “Cheers To The Fall”, pero recientemente se la conoce por su trabajo en la pantalla grande por la película “The United States Vs. Billie Holiday”, en la que interpreta a la legendaria cantante de jazz.