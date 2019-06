Cristian Allexis mantiene su apuesta a las fusiones y a temas originales en “Tren 4”

Tren 4, la segunda producción discográfica de Cristian Allexis, líder de Urbanova, es el mejor trabajo que ha realizado en los últimos cuatro años.

Así definió el artista el álbum que presentó a la prensa en un encuentro celebrado en un centro de entretenimiento de esta capital. Con arreglos musicales de Aníbal Coronado, hace un viaje por la salsa, el fuson, la bachata y baladas, en los que plasmó sus vivencias.

“Aquí expresamos la madurez en lo lírico, musical y hasta personal que hemos vivido en cuatro años”, comentó el artista.

Tren 4 resume su experiencia en la ciudad de Nueva York. Por eso bautizó el álbum con ese nombre. “Primero se iba a llamar Lado B, pero terminamos con otro nombre. Hicimos una analogía de la vida, del amor y de lo que sucede en el tren”.

En la conferencia de prensa presentó el videoclip de la canción “La noche” del colombiano Joe Arroyo realizado por Gabriel Lantigua.

Del contenido dijo que son diez canciones, nueve de ellas de su autoría, con una variada oferta como siempre los ha caracterizado. “Dedicamos mucho tiempo y se cuidaron los detalles para que el público disfrute nuestra música. En lo adelante cumpliremos una agenda en Estados Unidos y posteriormente retornamos a la República Dominicana para agotar una gira promocional”, anticipó.

En una conversación con los periodistas, el artista que ha desarrollado una intensa labor para la promoción de su carrera en Estados Unidos, dijo esperar una buena reacción del público al que invitó a escuchar en las diferentes plataformas digitales su más reciente creación.

Cristian forma parte del grupo de artistas que libra una batalla contra el dominio de la música urbana. Sin embargo aclaró que hay público para todo y que quienes escuchan las corrientes urbanas, también disfrutan su música.

No se siente discriminado en modo alguno. “Hay un público para todo y no me siento discriminado. Lo que tenemos que hacer es que crezcan los seguidores. Soy de una generación que desea representar a la República Dominicana con música de calidad y esperamos que nos apoyen. No solo hablo por mi, sino por una gran cantidad de compañeros que están haciendo música de calidad y que merece ser escuchados”, sostuvo el artista.