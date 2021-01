$!Cristian Castro inicia el 2021 con nueva pareja y ¿otro hijo?

El polémico cantante mexicano Cristian Castro comenzó el 2021 con otro amor. Así lo han podido comprobar unas imágenes del artista captado con su nueva pareja sentimental.

Fue visto por reporteros del programa Despierta América junto a una mujer rubia. De acuerdo con las imágenes, el hijo de la actriz Verónica Castro se paseaba con su nueva pareja, a quien no dejó de besar y abrazar en todo momento.

“Ahora gracias a Dios tengo a mi novia, ahora sí puedo platicar un poquito más. Estoy muy contento. Ahora sí tengo algo que platicarle, estoy muy contento la verdad y feliz por esto”, declaró Cristian Castro a Despierta América.

No obstante, su nueva conquista evitaba mostrar su rostro ante las cámaras.

El intérprete de "Está lloviendo estrellas" dijo que le gustaría interpretar a su fallecido padre, Manuel "El Loco Valdés" Castro, en una serie biográfica.

“Ojalá que sí, me gustaría mucho participar en esa serie, para que también quede un recuerdo mío en relación a mi padre, me gustaría esa actuación, me encantaría que fuera mía”, expresó.

Según algunos medios mexicanos, el artista sería padre por cuarta ocasión.

El portal Clase informa que de acuerdo con versiones, la futura mamá es una mexicana que trabajaría en Televisa San Ángel y que tiene cuatro meses de embarazo. La bebé se llamará Sarah Azul.

Castro es padre de Simone y Mikhail Zaratustra, nacidos en 2005 y 2007, respectivamente, producto de su matrimonio con Valeria Liberman.

Tras su divorcio, Cristian Castro tuvo otra niña con Paola Eraso, con quien tuvo un breve romance, a quien llamaron Rafaella.